EXACT de lipsea din școlile din România: ELEVII vor da și teste de anxietate

Consilierul Ministrului Educaţiei Radu Szekely a anunţat, marţi, că vor fi elaborate teste care să măsoare gradul de anxietate al copiilor în contextul pandemiei de COVID-19, al cărei nivel este greu de cuantificat, deoarece mulţi dintre ei nu verbalizează acest sentiment.

"Nu există în momentul de faţă un instrument prin care să colectăm date privind sănătatea psiho-emoţională a copiilor. Anxietatea există la copii, în şcoli, dar nu este observată suficient, uneori copiii nu verbalizează această anxietate. Vor fi elaborate teste care să fie administrare în şcoli şi să măsoare gradul de anxietate al copiilor", a declarat Szekely în cadrul dezbaterii online "Repercursiunile pandemice asupra sănătăţii mintale a copiilor", organizată de Salvaţi Copiii. El a adăugat că foarte multe şcoli au revenit în format fizic şi acesta este lucrul care se doreşte pentru a putea asigura o formă de educaţie apropiată de nevoile reale ale copilului, scrie Agerpres.

"Situaţia se schimbă, regulile se schimbă, primim informaţii din teritoriu care ne arată că modul în care s-a calculat procentul de profesori vaccinaţi nu a fost tocmai corect şi atunci vom folosi o altă metodă de calcul. Testele rapide, salivare sunt importante. Important e să avem de partea noastră părinţii, să folosim aceste teste, pentru a limita cât mai mult numărul persoanelor infectate. Ne bazăm pe înţelegerea părinţilor. Inclusiv eu personal am fost acuzat că folosim copiii în programe de testare biologică. Noi nu primim mesaje de încurajare, ne scriu cei care nu sunt de acord şi ne spun că toate măsurile pe care le luăm sunt rele şi dăunează", a explicat Radu Szekely.

Potrivit acestuia, 4.850 de şcoli (68% din total) funcţionează cu prezenţă fizică, iar aproximativ 360.000 de elevi, adică peste 30% dintre cei eligibili pentru vaccinare anti-COVID, erau imunizaţi acum o săptămână, când s-a făcut ultimul bilanţ. "În ultimele zile, s-au vaccinat 8.000 de copii pe zi, suntem pe calea cea bună", a afirmat Szekely. Preşedintele executiv al Salvaţi Copiii România, Gabriela Alexandrescu, a prezentat un studiu realizat de organizaţie, potrivit căruia un copil din trei s-a confruntat cu stări de anxietate de când a început pandemia de COVID-19.

"De curând am făcut o analiză privind cazurile care au venit în atenţia serviciilor de consiliere ale Salvaţi Copiii şi am observat că un copil din trei s-a confruntat cu stări de anxietate şi a avut nevoie de consiliere şi suport psiho-emoţional. Procentul este mai mare în rândul adolescenţilor, ajunge undeva la 50% şi chiar aceştia au avut şi cazuri destul de grave, cu tentative de suicid", a arătat Alexandrescu. Ea a menţionat că 90% dintre copiii care au avut nevoie de terapie psihologică în ultimul an au dezvoltat probleme de tulburări emoţionale în legătură cu contextul pandemiei de COVID-19. "E o informaţie directă, care vine din munca noastră de terapie", a spus preşedintele executiv al Salvaţi Copiii. Preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, a explicat că nu este suficient să fie 60% dintre profesori vaccinaţi anti-COVID, precizând că măsurile trebuie mereu combinate.

"O şcoală sigură este una în care părinţii copiilor sunt vaccinaţi într-o proporţie cât mai mare şi una în care şi o proporţie mare de personal este vaccinată. Acea ţintă legată de imunitate de grup de 70% nu prea mai este în vigoare, discutăm de o tulpină mult mai transmisibilă decât cea iniţială, sunt necesare niveluri mai mari de vaccinare pentru a reduce substanţial transmiterea. Trebuie să se ţină cont şi de contextul epidemiologic local", a declarat Rafila. El a menţionat că experţii OMS care au fost în România au reiterat că şcolile trebuie să funcţioneze în format fizic cât mai mult posibil, trebuie să se ţină cont de contextul local, de modul în care funcţionează unităţile de învăţământ. "Nu poţi să spui numai şcoala se închide şi alte activităţi în care se realizează transmiterea să rămână deschise. E nevoie de măsuri conjugate. Accesul la testare trebuie să fie firesc", a subliniat Rafila.