Explodează un scandal mini-Nord-Stream: conducte de gaz din Germania, sparte de persoane necunoscute / Berlinul se alimentează cu gaz din Rusia prin ele

În Germania au început să fie instalate noi conducte în nordul țării, totul pentru a furniza gaz lichefiat în locul gazului rusesc, transmite Bild, relatează Nexta.

Sabotori necunoscuți au făcut însă trei găuri de 1 centimetru în diametru în țevi. Acum construcția conductelor are întârziere.

O scădere bruscă a presiunii în conductele de sub Marea Baltică a fost înregistrată pe 26 septembrie 2022, iar seismologii au detectat explozii, ceea ce a declanşat un val de speculaţii cu privire la cine a sabotat proiectul de miliarde de dolari care transporta gazul rusesc către Germania. Unii oficiali americani şi europeni au sugerat iniţial, fără dovezi, că Rusia şi-ar fi aruncat în aer propriile conducte, afirmaţie respinsă de preşedintele Vladimir Putin ca fiind o "idioţenie". Rusia a afirmat în repetate rânduri, fără a furniza dovezi, că Occidentul se află în spatele exploziilor de la Nord Stream - în special Statele Unite şi Marea Britanie, care neagă ambele implicarea, relatează News.ro.

The New York Times şi The Washington Post au relatat că Ucraina - care a negat în mod repetat implicarea - a fost în spatele atacului. Jurnalistul de investigaţie Seymour Hersh a relatat că scafandri ai marinei americane au distrus conductele, informaţii respinse de Washington. Într-o postare pe blog, Hersh a declarat că planul a fost pus la cale în 2021 la cele mai înalte niveluri din Statele Unite. Casa Albă a declarat că articolul este "complet fals şi complet fictiv".

