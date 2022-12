Explozii pe un aerodrom din Rusia de Vest: Două bombardiere Tu-95 au fost distruse. Este suspectat un atac cu dronă

Aseară a fost atacată baza forțelor aeriene ruse Angels-2, la sud-est de Moscova. Potrivit rapoartelor neconfirmate, cel puțin două bombardiere TU-95 au fost lovite, iar mai mulți soldați au fost răniți. Unele surse atribuie explozia unui atac cu dronă ucraineană.

Un incident grav a avut loc pe un aerodrom din vestul Rusiei. O explozie la o parcare de avioane de pe un aerodrom de lângă Ryazan, Rusia de Vest, s-a soldat cu trei morți și cinci răniți, anunță serviciile de urgență.

Acelaș aerodrom a mai fost secena unui incident grav în iunie, când un IL-76 s-a prăbușit din cauza unei probleme la motor.

