EXPLOZIV Un sfert dintre candidații la alegerile locale NU corespund criteriilor de integritate

Ca la fiecare rând de alegeri din 2004 încoace, România Curată a analizat și de această dată integritatea celor care vă cer votul pentru a vă reprezenta în următorii 4 ani, monitorizând pe baza criteriilor deja consacrate candidații cu șanse din toate județele României.

Criteriile de integritate sunt:

Trimitere în judecată sau condamnare penală

Traseism (mai mult de două schimbări de partid)

Profit din conflict de interese în funcția publică, incompatibilitate sancționată de ANI

Profit din nepotism

Autonomia față de serviciile secrete. Acest criteriu este transformat din mai vechea colaborare cu fosta Securitate. Într-o democrație, civilii controlează serviciile secrete și nu invers, iar sponsorizarea unor oameni politici de către serviciile secrete e la fel de anormală ca șantajarea lor.

Atitudini discriminatorii sancționate de CNCD.

Profit din contracte cu statul, relații cu companii din sectorul privat abonate la bani publici

Fraudă academică

Colaborarea cu fosta securitate

OFICIAL - Câte teste pentru coronavirus au fost prelucrate în România, în ultimele 24 de ore

Au fost monitorizați doar candidații la funcțiile de primar municipiu reședință de județ și preşedinţi de consiliu județean. Regula a fost includerea celor trei mai bine plasați în sondaje, cu două excepții:

Doi candidați se află la mare distanță de ceilalți și au fost monitorizați doar ei.

Sondajele nu diferențiază bine pentru locurile 2-3, și atunci au fost monitorizați 4 candidați cu șanse.

Monitorizarea finală include 272 de candidați pentru primăriile municipiilor de județ și consiliile județene, realizată de echipa de activiști și jurnaliști ai României Curate, ajutați de tineri voluntari din toate colțurile țării.

Dintre cei 272 de candidați analizați, un sfert au fost clasificați ca având probleme majore de integritate (în roșu in documentul alăturat) corespunzând criteriilor de mai sus. La mulți alții am făcut mențiuni de comportamente problematice mai puțin grave. Lista rămâne deschisă observațiilor și invităm cititorii și candidații să trimită informații documentate care ar putea schimba poziția unei persoane. Orice document va fi analizat cu obiectivitate.

Dintre cei analizați, doar patru persoane cu condamnare penală candidează în diferite colțuri ale țării: Cosmin Popescu (CJ Gorj, PSD), Hubert Thuma (CJ Ilfov, PNL), Nistor Lihet (CJ Maramureș, PRM) și Dragoș Chitic (Primăria Piatra Neamț, PMP). Deci dacă se modifică legea în urma campaniei °fără penali° numai aceste patru persoane ar fi afectate.

Raed Arafat îi atenționează pe alegători: 'Așa cum nu poți vota fără cartea de identitate, nu vei putea vota fără masca de protecție'

Clasamentul pe partide al candidaților cu probleme semnificative de integritate de la locale 2020 este:

Pro România: 36% PSD: 32%; PMP: 23,5% PNL: 20% USR PLUS: 7,5%

La capitolul traseism, partidul lui Victor Ponta (PRO România) conduce detașat, cu un procent de 32% candidați care se află la al treilea partid. Dacă i-am pune și pe cei care au migrat de la PSD, am sări de 60%. UDMR nu are niciun traseist printre candidații principali, în timp ce la USR PLUS am găsit doi, apropo de lozinca aceea cu #oameninoi.

Candidații PSD la locale au cele mai multe legături cu serviciile secrete, condamnări la ANI sau la CNCD.

Există zeci de candidați, în principal primari și președinți de consilii județene în funcție, care au dosare penale aflate în diverse stadii de ani de zile (unele închise), dar și clasări răsunătoare și chiar achitări ale instanțelor după ce inițial au fost târâți prin fața camerelor și opiniei publice. Câteva exemple: Marian Oprișan (PSD), Cătălin Flutur (Botoșani), George Scripcaru (Brașov), Liviu Voiculescu (Slatina), Andrei Voloșevici (Ploiești), Mircia Gutău (Rm. Vâlcea, Cătălin Cherecheș (Baia Mare) etc. Primenirea clasei politice cu campaniile de arestări ale DNA pare, cel puțin privind acest tabel centralizator cu situația din toate județele, problematică. Nu am pus primari achitați pe lista neagră decât dacă există alte temeiuri. A fi fost opt ani anchetat de DNA pentru ca la final să fii scos de sub urmărire penală sau achitat nu înseamnă că ești ”penal”. Și nu se știe cum se vor încheia cazurile aflate acum în desfășurare, din acest motiv simpla investigație nu e motiv pentru a considera problemă majoră de integritate – numai trimiterea în judecată. A identifica cine e ”penal” devine un exercițiu și dificil și nu integral etic. Nu știm motivele achitărilor și acest lucru merită investigat separat.

Doar jumătate dintre candidați nu au mențiuni. La ceilalți, chiar fără probleme majore, găsim lucruri care ar trebui să îi facă pe alegători să se gândească de două ori înainte să pună ștampila pe ei. Câteva statistici: