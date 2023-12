Expoziţia personală Septuaginta a artistului vizual Paul Hitter, ce prezintă personaje, scene şi simboluri din Vechiul Testament, la Muzeul Literaturii Române

Vernisajul expoziţiei „Septuaginta” a artistului vizual Paul Hitter va avea loc joi, 4 ianuarie 2024, de la ora 18.00, la Muzeul Naţional al Literaturii Române din Bucureşti (Calea Griviţei 64-66, Sala „Alexandru Oprea”), potrivit news.ro.

Curatoriată de Ana Daniela Sultana, expoziţia personală „Septuaginta” poate fi vizitată la MNLR până în data de 20 ianuarie 2024.

În perioada 16 - 30 ianuarie 2024, Paul Hitter expune şi la Galeria de Artă Ruse din Bulgaria o altă serie de pictură inedită cu titlul „Suflet bulgar” care prezintă personaje aparţinând culturii şi istoriei Bulgariei. Demersul face parte dintr-un periplu mai amplu pe care artistul şi-l propune pentru următorii anii şi care constă în organizarea, anual, a unei expoziţii într-o ţară din Balcani, urmărind astfel consolidarea Expresionismului Balcanic, concept şi curent pe care Paul Hitter l-a lansat acum mai bine de un deceniu.

„Selecţia expoziţională reuneşte 24 de lucrări de pictură şi un obiect sculptural/ instalaţie reprezentând, după cum ne indică şi titlul «Septuaginta», personaje, scene şi simboluri din Vechiul Testament. De ce un astfel de proiect la Muzeul Literaturii? O premisă fundamentală ar fi faptul că Biblia este, până la urmă, cea mai răspândită carte din lume. Mai mult, Vechiul Testament este o scriere cu legături indisolubile şi în ale religii, pe lângă cea creştină. Puţină lume ştie, poate, de preocupările spirituale ale lui Paul Hitter sau de faptul că a studiat timp de un an pictură bisericească la Institutul Teologic din Bucureşti. Ceea ce surprinde, însă, în expoziţia de faţă nu este neapărat abordarea acestei teme, ci, mai de grabă profunzimea cu care s-a aplecat asupra ei şi felul de redare, căci, rând pe rând, Iehova, Adam şi Eva, Cain şi Abel, Avraam şi Isaac, David şi Goliat, Esau, Betşeba, Judith şi Holofern, Iov, Iona, Iosif, Iosua, Noe, Moise, Regina din Saaba, Solomon, Sara, Sfântul Ilie, Daniel (în groapa cu lei), Ieremia, Raşela, Iacov, Samson şi Dalila trec prin filtrul cromatic şi stilistic inconfundabil al lui Paul Hitter. Suita de reprezentări biblice este încununată de un chip cioplit (surpriză!) în variantă sculpturală. Paul Hitter este, precum personajele pe care le alege ca subiect în portretistica sa, o personalitate complexă, iar expoziţia «Septuaginta» ne dă indicii apriate asupra plurivalenţei sale. Nu în ultimul rând, «Septuaginta» este despre (re)interpretare, întrucât, asemeni legendarilor traducători care au făcut posibilă trecerea de la varianta ebraică la cea greacă a textelor religioase, Paul Hitter aduce din trecut în contemporan motivele biblice, alăturându-se în acest fel unei distinse pleiade de pictori (de la Caravaggio la Klimt sau Dali) care s-au abătut de la canon, impunând propriile lor versiuni asupra scenelor biblice”, spune Ana Daniela Sultana.

„Misterioase sunt cărările Domnului... spune o vorbă din bătrâni. Încă din copilărie am fost un pasionat al poveştilor biblice, poate şi datorită faimosului serial de televiziune pentru cei mici «Cartea Cărţilor». Evenimentele prezentate de către acest desen animat au coincis atunci perfect cu ora de religie - eu făcând parte din prima generaţie de elevi care a studiat această materie. Toate acestea s-au suprapus mai apoi peste Istoria Artei, naraţiunile bisericeşti reprezentând o sursă de inspiraţie pentru mulţi dintre marii artişti ai lumii. Ce-i drept, aceste întâmplări sunt atât de spectaculoase încât, ca plastician cel puţin, nu poţi rămâne indiferent. De-a lungul timpului, am observat ca societatea românească diferenţiază net Vechiul de Noul Testament, uitând că cele două sunt inseparabile. Senzaţia a fost că primul deranjează oarecum, pentru că reprezintă în fapt istoria literară a poporului evreu. Am petrecut în tinereţe ore în şir pictând şi ascultând posturile de radio «Vocea Speranţei» şi «Vocea Evangheliei», două staţii ale «sectarilor», unele dintre puţinele surse unde puteai să audiezi exegeze biblice, mai cu seamă cele Vetero-Testamentare. Toate aceste lucruri s-au sedimentat în timp şi m-au convins să abordez aceste teme atât de importante, baze ale culturii iudeo-creştine, care a modelat şi încă modelează o bună parte a lumii noastre. Pentru a mă pune mai bine în temă, am ascultat în ultimul an ore întregi de podcasturi ale rabinilor, am citit interpretările lor asupra povestirilor biblice, încercând să merg direct la sursă. Printr-un complex de împrejurări, expoziţia pe care o propun acum nu s-a mai organizat în luna iunie a anului 2023, atunci când era programată. Între timp, conflictul palestiniano-israelian s-a aprins din nou, iată-mă astfel pus in faţa unei alegeri problematice. Tema este oricum destul de sensibilă, în faţa noului val de populism suveranist şi a conspiraţiilor legate de evrei, acestora adăugându-li-se şi recentele antipatii generate de cele ce se petrec în Fâşia Gaza. Să amân evenimentul, sau să risc să devin din nou «nepopular»?. Inspirat de Regii şi Profeţii Vechiului Testament, am ales să îmi urmez calea şi să deschid această expoziţie acum, fiind primul pictor contemporan român care se apleacă – într-o manieră modernă – asupra acestui subiect”, afirmă Paul Hitter.

Paul Hitter este un pictor român născut în 1982, la Bucureşti. A studiat arte vizuale la Bucureşti, sub îndrumarea artistului Matei Şerban Sandu şi la München, în clasele artiştilor Nikolaus Lang, Sean Scully şi Karin Kneffel. Activitatea sa expoziţională numără expoziţii personale şi de grup atât în ţară, cât şi în afara ţării: Bucureşti, Cluj, Constanţa, Budapesta, Praga, Marsilia, Milano, Paris, Los Angeles, Las Vegas şi Salt Lake City. A creat coperte de CD sau afişe de concert pentru Gogol Bordello, Rromani Music Awards Belgrade, Rona Hartner, Koza Mostra şi Fanfara Ciocârlia. Fondator al Expresionismului Balcanic, Paul Hitter abordează în lucrările sale cu precădere teme sociale, mituri populare din Balcani, folclor, legende şi mitologii urbane.

Ana Daniela Sultana este curatoare şi publicistă. Licenţiată în filologie şi în ştiinţele comunicării, a absolvit un master în curatoriat la Universitatea de Artă Aplicată din Viena. Publică articole în revista ARTA, Orizonturi Culturale Italo-Române şi pe agentiadecarte.ro. Colaborează cu instituţii precum creart - Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti, Centrul Cultural Internaţional de la Cracovia, ICR Viena, ICR Istanbul, Forumul Cultural Austriac Bucureşti, Muzeul Municipiului Bucureşti, Muzeul Naţional al Literaturii Române din Bucureşti, Muzeul de Artă din Timişoara, Kunsthalle Feldbach, Aluniş Art Center şi cu numeroase galerii de artă contemporană.