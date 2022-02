Expoziţie despre viaţa legendei muzicii reggae Bob Marley, la Londra

Fiica şi nepotul lui Bob Marley au vizitat miercuri o expoziţie deschisă la Londra care prezintă povestea vieţii regretatului cântăreţ jamaican de reggae, relatează Reuters.

Expoziţia "One Love Experience", deschisă la Galeria Saatchi din Londra pentru următoarele 10 săptămâni înainte de a călători, în cadrul unui turneu, în mai multe oraşe, prezintă suveniruri, fotografii şi obiecte personale ale legendei muzicii reggae, printre care şi versurile originale scrise de mână ale melodiei "Turn Your Lights Down Low" şi pantofii pe care i-a purtat Marley în anii 1970, conform Agerpres.

Născut în 1945 în localitatea Nine Mile din Jamaica, Marley a devenit cunoscut în lumea întreagă prin hituri ca "No Woman, No Cry" şi "One Love". El a murit de cancer de piele în 1981, la vârsta de 36 de ani.

Fiica lui Marley, Cedella, care a ajutat la organizarea expoziţiei, s-a declarat încântată de caracterul interactiv al acesteia, în special în camera dedicată pasiunilor sportive ale lui Marley.

"Sunt imagini foarte frumoase cu tata jucând fotbal", a afirmat ea. "Este foarte senzorial. Acesta a fost scopul şi cred că l-am atins", a adăugat Cedella, care a profitat de vizita la Londra pentru a merge la locuinţa tatălui său din anii 1970 de pe strada Oakley din Chelsea, unde acesta a stat pentru a-şi înregistra muzica.

"Nu am mai fost niciodată acolo, este pentru prima dată", a povestit ea. "Tata obişnuia să locuiască în acel loc... şi înţeleg şi de ce, pentru că parcul este chiar peste drum, aşa că putea să meargă să joace fotbal şi apoi să se întoarcă să cânte", a explicat ea.