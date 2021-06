F-Sides, cineclub românesc dedicat exclusiv filmelor realizate de femei, debut la Cinema 'Elvire Popesco'

A doua ediţie a F-Sides, cineclub românesc dedicat exclusiv filmelor realizate de femei, a debutat miercuri seară, la Cinema „Elvire Popesco”, iar temele abordate în acest sezon sunt migraţia, înaintarea în vârstă, recuperarea spaţiului şi ecofeminismul, conform news.ro

Primul film proiectat în al doilea sezon al F-Sides a fost „Que Horas Ela Volta?/ The Second Mother” al cineastei brazilienie Anna Muylaert, cu Regina Casé în rol principal.

Lungmetrajul atinge teme ca singurătatea, invizibilitatea socială a îngrijitorilor care lucrează pentru familii din Brazilia, situaţia locativă, discriminarea şi limite impuse, şi vorbeşte despre severitatea înstrăinării dintre părinţi şi copiii lăsaţi în urmă.

F-Sides este un cineclub lunar, dedicat filmelor realizate de femei, prin care se doreşte explorarea cât mai multor perspective feminine. Fiecare proiecţie este precedată de discuţii despre egalitatea de gen în România pornind de la lungmetrajele selectate în program. Temele filmelor sunt contextualizate, raportate la realitatea locală.

Astfel, înaintea filmului de miercuri, s-a vorbit despre munca de îngrijire în străinătate şi problemele cu care se confruntă persoanele care pleacă din România pentru a avea grijă, în general, de vârstnici bolnavi.

Georgiana Vrăjitoru, curatoarea F-SIDES Cineclub, a punctat: „În 2015, când a apărut acest film, deja existaseră în cinema-ul brazilian mai multe încercări de reprezentare a acestui fenomen al îngrijitoarelor bune la toate care trăiesc în casele braziliene. Un exemplu notabil este un documentar făcut de Gabriel Mascaro, care le-a cerut unor adolescenţi să îşi filmele îngrijitoarele un timp şi să îi dea materialele pentru a realiza un film din aceste imagini. Acesta a fost şi o sursă de inspiraţie pentru regizoarea Anna Muylaert, pe lângă dorinţa ei de a explora felul în care pasarea acestei munci afective are impact asupra lucrătorilor şi asupra celor care îi contractează”.

În Brazilia este obişnuit să existe îngrijitoare care locuiesc în aceeaşi casă cu familiile din clasele sociale de mijloc sau superioare. Recent a fost reglementată activitatea aceasta şi, astfel, ele au obţinut mai multe drepturi sociale.

„Filmul arată că situaţia economică a familiei lăsate în urmă este, în mare parte, mai bună, dar există şi un pericol ca precarizarea emoţională a celor lăsaţi acasă să genereze anumite probleme psihice care pot înfrâna dezvoltarea. E semnificativ că, la nivel de intenţie politică, Brazilia a semnat o convenţie internaţională alături de alte 24 de state pentru asigurarea unor condiţii decente pentru aceşti lucrători”, a mai spus Vrăjitoru.

În cadrul cineclubului vor mai fi prezentate „Things to Come” (r. Mia Hansen-Løve, 2016), „Journey to the Sun” (r. Yeşim Ustaoğlu, 1999), „The Fever” (r. Maya Da-Rin, 2019).

Între temele abordate în cadrul sezonului doi se numără migraţia la feminin, înaintarea în vârstă, recuperarea spaţiului şi ecofeminismul.

Proiectul F-SIDES este construit în jurul conceptului „female gaze”, un termen care provine din teoria de film feministă, reprezentând perspectiva privitorului de gen feminin. Acesta a apărut ca răspuns la termenul „male gaze”, adus în atenţia publică în 1975 de teoreticiana feministă de film Laura Mulvey, care spune că filmul Hollywoodian prezintă cu precădere perspectiva unui personaj sau regizor bărbat, în care personajul feminin îndeplineşte o singură funcţie, pe două niveluri: obiect erotic pentru personajele din film şi obiect erotic pentru spectator. Conceptul de „female gaze” urmăreşte să redea autonomia şi iniţiativa privirii feminine şi să o scoată din statutul de obiect al dorinţei.