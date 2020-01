Familia Luizei Melencu a primit scrisoare de la Gheorghe Dincă: Am fost obligat să mint că am ucis-o

Familia Luizei Melencu a primit scrisoare de la Gheorghe Dincă, în care acesta susţine că fata „ a fost furată”, nu omorâtă, iar el a fost obligat să recunoască o crimă pe care nu ar fi comis-o. „Eu aici îl cred”, a declarat, luni, Monica Melencu, mama fetei, anunță MEDIAFAX.

Gheorghe Dincă i-a trimis o scrisoare mamei Luizei Melencu în care susţine că n-a omorât-o pe Luiza şi că a fost „obligat să mintă” în primele declaraţii date anchetatorilor.

Bărbatul de 66 de ani, din Caracal, acuzat că le-a ucis pe Alexandra Măceşeanu şi Luiza Melencu, le-a scris şi soţilor Măceşeanu şi le-a povestit cum a omorât-o pe Alexandra.

În scrisoarea trimisă Monicăi Melencu la sfârşitul săptămânii trecute și făcută publică luni de mama Luizei, Gheorghe Dincă spune că fata „a fost furată”.

Monica Melencu recunoaşte scrisul ca fiind similar celui din declaraţiile date în dosar de Dincă. Aceasta spune că scrisoarea are şase pagini, este scrisă de mână, iar Gheorghe Dincă ar fi scris-o în data de 12 ianuarie, în timp ce se afla în arest, în Bucureşti.

„Am fost obligat să mint în primele declaraţii date de mine că eu am omorât-o şi pe Luiza, deşi nu ştia nimeni de ea că fusese la mine în casă, dar Ştefan înscenase totul în mintea lui pentru că în acea noapte când a venit peste a adus şi o plasă plină de oase arse le-a băgat în butoi şi le-a dat foc”, scrie Gheorghe Dincă în scrisoarea trimisă familiei Melencu.

Monica Melencu spune că nu ştie „ce diversiune” este aceasta, însă este convinsă că fiica ei, Luiza, trăieşte și vrea să afle unde e, iar procurorii care au greşit să plătească.

„Joia trecută am primit-o (scrisoarea – n.r.). E scrisă pe 12 ianuarie 2020, când era în Bucureşti. E o scrisoare de șase pagini în care susţine mereu că el n-a omorât-o pe Luiza, că cineva i-ar fi furat-o, că...diferite scuze.(...) Mi-a fost aşa..., nu teamă, teamă n-am avut de ce, dar am rămas fără cuvinte când am văzut că ne-a trimis scrisoare. Acum nu ştiu ce diversiune e asta, dar eu zic că scrisul e cel care este în dosar, în acele volume pe care le-am citit. Nu ştiu că a scris-o Gheorghe Dincă, dar acelaşi scris e asemănător cu declaraţiile date în dosar.(...) Spune că îi pare foarte rău de ce s-a întâmplat, că Luiza i-a fost răpită, că Luiza nu este moartă, că suntem nişte oameni cu bun simţ... Ultima dată, să avem grijă de noi. Astea sunt mesajele pe care ni le transmite el.(...) Spune că pe Luiza ar fi răpit-o acele două persoane, Ştefan şi Petruţa Mogoşeanu, că acel număr de telefon care l-a sunat pe tatăl meu ar fi fost el forţat ca să sune pe tatăl meu. Acel Ştefan l-ar fi pus să sune. Că ar fi fost sustrasă din casă de aceste două persoane. Ceva nou, nu. Nimic nou. De câteva ori specifică că el nu a ucis-o. Asta e opinia mea, că Luiza nu este moartă şi eu aici îl cred. Pe mine nu mă interesează Dincă, că e liber, sau...Pe mine mă interesează să spună unde e Luiza. Nu mă interesează ce se va întâmpla. Procurorii să plătească pentru ce s-a întâmplat, dar mă interesează unde este Luiza”, a declarat, presei, Monica Melencu, mama Luizei.

Și Alexandrul Cumpănașu a citit, într-un video pe Facebook, o scrisoare care ar fi fost trimisă de Gheorghe Dincă către familia Măceșanu, în care le-ar fi spus că el este criminalul și i-a îndemnat să aibă încredere în anchetatori, pentru că este „un dosar cu probe beton”.

Gheorghe Dincă şi Ştefan Risipiţianu au fost trimiși în judecată miercuri, pentru trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol şi profanare de cadavre. Potrivit procurorilor DIICOT, Dincă a răpit-o, în 14 aprilie 2019, pe Luiza Melencu, în vârstă de 18 ani, a dus-o la casa sa din Caracal, unde a ținut-o timp de trei zile imobilizată de pat, legată la ochi și a violat-o de mai multe ori.

În 24 iulie 2019, Dincă a răpit-o din comuna Dobrosloveni, judeţul Olt, pe Alexandra Măceşanu, în vârstă de 15 ani, și a dus-o la locuinţa sa din Caracal. Și cea de-a doua victimă a fost imobilizată de pat cu un lanţ, legată și violată.

El este acuzat că a sunat familia tinerei pentru a induce ideea că aceasta a plecat din România, iar când s-a întors acasă, Acesta a observat că fata a reuşit să desfacă lanţul cu care era legată de pat, să îşi scoată banda adezivă de la ochi şi că ţinea în mână un telefon vechi găsit în cameră. Atunci, Dincă a lovit-o, a sugrumat-o provocând decesul, apoi i-a ars trupul.