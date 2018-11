Fata lovită cu BESTIALITATE de un bărbat, în scara unui bloc, rupe răcerea: Am avut noroc, putea să fie mai rău. Un om normal nu ar putea să facă așa ceva

Tânăra agresată și jefuita în scara unui bloc susține că a avut noroc și că autorul atacului trebuie să răspundă în fața legii. Fata sustine ca nu isi aminteste ce s-a intamplat, mentionand ca greseala pe care a facut-o a fost sa tina lucrurile de valoare, precum telefonul si portofelul, la vedere.

"Am văzut și eu filmarea și nu l-am văzut, pentru că nu stau niciodată cu spatele la cineva. Aveam impresia că nu e vorba despre mine, sunt imagini șocante. Am avut noroc, putea să fie mai rău. Mă bucur că sunt bine. Aveam impresia că parcă nu e vorba despre mine. Sunt imagini șocante. Dar am avut noroc, asta e clar. Putea să fie mult mai rău. Mă bucur că sunt bine și că din ce putea să se întâmple, mi s-a întâmplat cel mai ușor lucru. Greșeala mea pe care o recunosc. Umblu tot timpul cu telefonul și portofelul în mână. Să se ferească, să fie mai precaute.Să nu umble cu lucruri de valoare pentru că se vede în ce țară trăim”, a spus tanara, pentru Antena 3.

Citeste si Catalogul din tenis - Ce notă a primit Simona Halep din partea jurnaliștilor italieni

Întrebată dacă i-ar spune ceva celui care a agresat-o, în cazul în care ar fi față în față, tânăra a afirmat: „Nu știu dacă aș avea ce să-i spun. Am impresia că e un specimen, nu un om. Un om normal nu ar putea să facă așa ceva. Sper să primească pedeapsa pe care o merită pentru că, din câte am înțeles, nu sunt prima lui victimă”.

Tânăra le mulțumește polițiștilor care au contribuit la prinderea agresorului

„Vreau să le mulțumesc și celor de la poliție pentru că au avut un caz extrem de greu. Vreau să-i mulțumesc agentului Belei Mădălin pentru că a venit de acasă și a mers în oraș, a căutat pe camere. I-am dat foarte puține detalii. Și celorlalți polițiști le mulțumesc, care și-au făcut treaba extraordinar, chiar dacă sunt tineri. Niciodată nu mi-a fost frică de așa ceva”.

Bărbatul de 33 de ani care a agresat o tânără în scara unui bloc din Alba-Iulia şi i-a furat telefonul şi portofelul a fost arestat preventiv, fiind cercetat pentru tâlhărie calificată. Bărbatul a fost condamnat în mai multe dosare penale pentru comiterea de infracţiuni grave, fiind eliberat din penitenciar în 15 septembrie.