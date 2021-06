Fernando Santos: A fost o victorie meritată pentru Germania

Slecţionerul Portugaliei, Fernando Santos, a afirmat că victoria Germaniei în meciul din Grupa F a Euro-2020 a fost una meritată.

"Germania este una dintre cele mai bune echipe din lume, nu ştiu ce echipă poate veni în Germania şi crede că va câştiga. Noi am crezut că putem face acest lucru şi cred că am început bine, încercând să ieşim, făcând câteva conexiuni, am profitat foarte bine de contraatac - ştiam că au dificultăţi la astfel de faze - pentru a înscrie primul gol, chiar dacă jocul era dominat de echipa germană. Am fi putut înscrie la un alt contraatac, dar nu a funcţionat. Ei au atacat foarte repede. Fundaşul lor stânga a marcat două goluri (n.r. - unul în realitate) şi a oferit o pasă decisivă, deşi am ştiut la ce să ne aşteptăm. De acolo, echipa a ajuns să nu se regăsească şi să coboare pe teren. Ne-am schimbat strategia, dar am luat al treilea şi al patrulea gol în acelaşi mod. A fost o victorie meritată pentru Germania, colectivul nostru s-a pierdut", a declarat Fernando Santos.

Reprezentativa Portugaliei, deţinătoarea trofeului, a fost învinsă, sâmbătă, cu scorul de 4-2 (2-1), de selecţionata Germaniei, într-un meci disputat la Munchen, în Grupa F a Campionatului European. Lusitanii au condus cu 1-0, iar primele două goluri ale germanilor au fost marcate de portughezi în propria poartă, o premieră la un turneu final al CE.

Au marcat: Ronaldo ’15, Diogo Jota ’67 / Ruben Dias ’35 (autogol), Guerreiro ’39 (autogol), Havertz ’51, Gosens ’60, conform news.ro.