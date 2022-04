Festivalul CinemaCon din Las Vegas a prezentat un documentar experimental despre David Bowie

"Moonage Daydream", ce va fi lansat în cinematografe în septembrie anul viitor, este primul film aprobat oficial de deţinătorii drepturilor asupra operei lui David Bowie, care i-au oferit regizorului Brett Morgen acces la mii de ore de imagini de arhivă.

"Bowie nu poate fi definit. El poate fi experimentat", a declarat cineastul.

"Am construit 'Moonage Daydream' ca o experienţă cinematografică unică de trăit în sală, pentru a oferi publicului ceea ce nu putea obţine dintr-o carte sau dintr-un articol", a adăugat el.

Nici film biografic, nici documentar tradiţional, filmul îmbină melodii ale lui David Bowie, extrase din concertele sale, filmări realizate de fani şi o serie de imagini abstracte şi suprarealiste pentru a crea un "spectacol acustic şi vizual", după cum a rezumat producătorul Bill Gerber ("A Star is Born").

Brett Morgen a petrecut doi ani frunzărind arhivele lui David Bowie.

Participanţii la festivalul CinemaCon, care şi-a deschis porţile luni la Las Vegas, au putut să vizioneze fragmente din filmul în care Bowie interpretează, printre altele, hiturile sale "Hallo Spaceboy" şi "Heroes".

"Cred că ne-am asumat responsabilitatea creării secolului al XXI-lea în 1971", se poate auzi Bowie explicând pe fundal. "Am vrut să aruncăm în aer tot ce provenea din trecut. Am pus la îndoială toate valorile consacrate şi toate tabuurile", continuă artistul, pentru care "totul a fost nonsens, iar când e nonsens e minunat".

Filmul va fi distribuit în Statele Unite de Neon, care a profitat de CinemaCon pentru a prezenta, de asemenea, fragmente din pelicula "Crimes of the Future", în regia lui David Cronenberg, unul dintre pionierii filmelor de groază, care se joacă cu corpul uman şi transformările acestuia.

În cadrul evenimentului a fost difuzat un trailer-şoc al "Crimes of the Future", cu Kristen Stewart, Viggo Mortensen şi Léa Seydoux, cu imagini cu o femeie care îşi despică trupul cu unghiile şi cu un bărbat cu urechi suplimentare grefate pe craniu.

Acest film al regizorului "Crash" şi "The Fly", imaginează o lume în care fiinţele umane sunt nevoite să îşi accelereze evoluţia cu transplanturi de organe şi alte modificări corporale pentru a supravieţui schimbărilor din mediul înconjurător. Producţia, care va fi prezentată în avanpremieră şi la Festivalul de Film de la Cannes, a fost "un film dificil, un film extrem poate, un film neobişnuit", a declarat David Cronenberg pentru AFP. "Festivalul de Film de la Cannes este locul perfect pentru asta", a adăugat el.

"Crimes of the Future" este "cu adevărat o meditaţie asupra a ceea ce devine lumea, încotro se îndreaptă mediul, cum afectează acesta corpul", a continuat regizorul. "Nu este un film despre schimbările climatice, ci este despre situaţia actuală şi este interesant pentru că am scris scenariul acum douăzeci de ani", a detaliat el, informează Agerpres.