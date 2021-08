Festivalul de Film de la New York se va încheia cu 'Madres paralelas', filmul lui Pedro Almodovar

Festivalul de Film de la New York (24 septembrie - 10 octombrie) se va încheia anul acesta cu filmul lui Pedro Almodovar "Madres paralelas", într-un eveniment care va avea loc pe 8 octombrie şi va fi totodată prezentarea sa în premieră în Statele Unite, relatează miercuri EFE.

"Lunga relaţie dintre regizorul spaniol Pedro Almodóvar şi Festivalul de Film de la New York durează de peste trei decenii şi cuprinde peste zece filme", notează într-un comunicat directoarea festivalului, Eugene Hernández, potrivit agerpres.ro.

Ea a descris filmul "Madres paralelas" ca o "explorare emoţionantă a secretelor şi a povestirilor ascunse".

La rândul său, Almodóvar a afirmat că festivalul a devenit "a doua sa casă" şi că această competiţie reprezintă cel mai bun prilej "pentru a vizita oraşul New York şi de a vedea cele mai bune filme ale anului".

Înainte de prezentarea sa la New York, filmul va inaugura la 1 septembrie Mostra de la Veneţia, unde este selectat în competiţie.

Filmul care le are în distribuţie pe actriţele Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, alături de aşa-numitele "fete ale lui Almodóvar", Julieta Serrano şi Rossy De Palma, este o "melodramă contemporană", în care vieţile a două femei din generaţii diferite se văd unite inexorabil după perioada petrecută împreună la secţia de maternitate, se arată într-un comunicat.

Cea de-a 59-a ediţie a Festivalului de Film de la New York va fi inaugurată de filmul "The Tragedy of Macbeth", de Joel Coen, prezentat în premieră mondială.

Din selecţia festivalului face parte şi filmul "The Power of Dog", o dramă a realizatoarei neo-zeelandeze Jane Campion, avându-i ca protagonişti pe Kirsten Dunst, Elisabeth Moss şi Benedict Cumberbatch, care va fi proiectat la 1 octombrie.