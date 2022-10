Festivalul Internaţional de Film de la Marrakech - Juriu plin de vedete pentru cea de-a 19-a ediţie

Festivalul de Film de la Marrakech a desemnat un juriu internaţional de excepţie care se va alătura preşedintelui acestuia, regizorul Paolo Sorrentino, pentru cea de-a 19-a ediţie, care va avea loc în perioada 11-19 noiembrie, informează Screendaily.com.

Actriţele Vanessa Kirby şi Diane Kruger, actorul american de origine guatemaleză Oscar Isaac şi starul francez Tahar Rahim se vor alătura regizoarei marocane Laila Marrakchi, cineastului australian Justin Kurzel, regizoarei daneze Susanne Bier şi regizoarei şi actriţei libaneze Nadine Labaki pentru a decerna Etoile d'Or unuia dintre cele 14 filme aflate în competiţie, informează Agerpres.

Sorrentino - regizorul italian recompensat cu Oscar pentru "The Great Beauty" şi nominalizat la Oscar pentru "The Hand of God" - a fost numit preşedinte al juriului în luna septembrie.

Titlurile aflate în competiţie la festival nu au fost încă anunţate, însă includ primul sau al doilea film al unor cineaşti din întreaga lume.

Ediţiile din 2020 şi 2021 ale festivalului au fost anulate din cauza pandemiei.

În 2019, un juriu condus de Tilda Swinton a acordat Etoile d'Or filmului columbian "Valley of Souls", în regia lui Nicolas Rincon Gille, şi un premiu al juriului ex aequo filmelor "Last Visit", de Abdulmohsen Aldhabaan, şi "Mosaic Portrait", de Zhai Yixiang.