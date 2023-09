Festivalul 'Les Films de Cannes' aduce în București și Timișoara o serie de filme ale unor cineaști celebri

Festivalul "Les Films de Cannes" aduce în Capitala Europeană a Culturii (CEC) Timişoara 2023, dar şi la Bucureşti, în perioada 19 - 29 octombrie, un line-up care cuprinde cele mai recente filme ale unor cineaşti precum Aki Kaurismaki, Nuri Bilge Ceylan şi Wim Wenders, ediţia specială fiind dedicată contribuţiei cineastelor la cinematografia actuală şi problematicii legate de reprezentarea de gen în meseriile conexe cinematografiei.

Ediţia specială "Gender Equality in Cinema" va prezenta producţiile de film la Timişoara, între 19 - 22 octombrie, iar la Bucureşti, între 20 - 29 octombrie, la Cinema Elvire Popesco, Cinemateca Eforie, Cinema Union şi Cinema Muzeul Ţăranului. Ediţii locale ale festivalului vor avea loc ulterior şi la Cluj-Napoca, Iaşi şi Arad, arată un comunicat al Voodoo Films, remis, marţi, AGERPRES.

Primele confirmate pentru toamna aceasta, câştigătorul Palme d'Or 2023, Anatomia unei prăbuşiri/L'Anatomie d'une Chute, al regizoarei franceze Justine Triet şi câştigătorul Ursului de Aur de la Berlin 2023, Pe Adamant/Sur l'Adamant, regizat de documentaristul francez Nicolas Philibert, se văd în premieră la Les Films de Cannes 2023. Pe lângă acestea şi celelalte mari premii de la Cannes vor putea fi vizionate la rândul lor în premieră de publicul timişorean şi bucureştean.

Premiul Juriului Cannes 2023, Fipresci Grand Prix: înduioşător, tragic şi comic deopotrivă, Frunze căzătoare/Fallen Leaves este un clasic în regia inconfundabilului regizor finlandez Aki Kaurismaki. Ansa şi Holappa se întâlnesc întâmplător la o seară de karaoke în Helsinki, iar amândoi nutresc speranţa să-şi întâlnească cu ocazia asta marea dragoste.

Premiul pentru regie, Cannes 2023: regizorului francez de origine vietnameză Tran Anh Hung (The Scent of Green Papaya) pentru The Pot-au-Feu (redenumit recent The Taste of Things), film gurmand de epocă, mare succes de public la Cannes, în care Eugenie (Juliette Binoche) şi Dodin (Benoît Magimel) gătesc şi se iubesc.

Premiul pentru Cea mai bună interpretare feminină, Cannes 2023: Merve Dizdar, pentru rolul din About Dry Glasses, al regizorului turc Nuri Bilge Ceylan, care livrează un film cehovian "parte triunghi amoros, parte lecţie de etică şi parte critică a sistemului educaţional turc" (The Hollywood Reporter).

Premiul pentru cea mai bună interpretare masculină, Cannes 2023: KlTji Yakusho, pentru rolul de curăţător de toalete din Zile perfecte/Perfect Days, coproducţia germano-japoneză a unui dintre cei mai mari regizori ai lumii, Wim Wenders. Filmul este o odă adusă bucuriilor simple ale vieţii, într-o lume în care, cu o schimbare de perspectivă, fiecare zi poate fi perfectă.

Ediţia specială Les Films de Cannes de la Timişoara va invita un număr important de regizoare, actriţe, producătoare şi agente de casting din Europa să împărtăşească publicului experienţa lor de lucru şi să dezbată împreună experienţele lor în lumea cinematografiei europene în 2023 într-o conferinţă deschisă publicului. Totodată, ele vor putea fi întâlnite şi în sesiunile de Q&A din festival.

Anatomia unei prăbuşiri/L'Anatomie d'une Chute, Pe Adamant/Sur l'Adamant şi About Dry Glasses sunt distribuite în România de Voodoo Films. Frunze căzătoare/Fallen Leaves este distribuit în România de Bad Unicorn. The Pot-au-Feu este distribuit în România de Independenţa Film.