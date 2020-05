FIFA a decis să nu organizeze în acest an gala The Best anunță cotidianul spaniol Marca

Cotidianul spaniol Marca a anunţat, miercuri, că FIFA a decis să nu organizeze în acest an Gala premiilor FIFA The Best, din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit news.ro.

Gala ar fi trebuit să aibă loc în septembrie, la Milano.

După ce a decis amânarea mai multor competiţii, FIFA nu a luat încă o hotărâre privind Cupa Mondială a Cluburilor din luna decembrie,de la Abu Dabi.

Anul trecut, la Gala FIFA The Best, câştigător a fost fotbalistul argentinian Lionel Messi, care i-a întrecut pe Virgil van Dijk şi Cristiano Ronaldo.