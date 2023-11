Filmul care continuă franciza ''Jocurile foamei'' dezvăluie originile personajului negativ din seria originală

Pentru regizorul Francis Lawrence nu a fost uşor să îl transforme pe Coriolanus Snow, personajul negativ din franciza cinematografică "The Hunger Games" ("Jocurile foamei"), într-un protagonist convingător într-un nou film a cărui acţiune este plasată cu 64 de ani înaintea evenimentelor relatate în seria originală, în care rolul principal a fost interpretat de Jennifer Lawrence, informează Reuters, potrivit Agerpres.

"A trebuit să găsim o modalitate pentru a face publicul să investească emoţional în el, să îl sprijine, să îl încurajeze, să empatizeze cu el", a declarat regizorul Francis Lawrence.

Filmul "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes" va fi lansat în cinematografele nord-americane pe 17 noiembrie şi aprofundează originile unor personaje din cele patru filme lansate deja în cadrul francizei originale. Acest prequel explorează, în special, evoluţia preşedintelui Snow, care ajunge să supravegheze jocurile brutale în care mai mulţi tineri trebuie să lupte până la moarte într-o arenă în cadrul unui eveniment numit "Jocurile foamei".

La fel ca primele patru filme, noul prequel produs de studioul Lionsgate are la bază un roman scris de Suzanne Collins, publicat în 2020.



"Odată ce am simţit că avem sprijinul publicului, a trebuit totuşi să 'plantăm' straturi de ambiţie şi de lăcomie, straturi de întuneric şi straturi ale foamei lui de putere, astfel încât atunci când se transformă, să pară cinstit, adevărat şi credibil", a adăugat regizorul Francis Lawrence.



Versiunea mai în vârstă a personajului Coriolanus Snow din filmele originale a fost interpretată de actorul canadian Donald Sutherland, iar versiunea mai tânără din noul prequel este interpretată de actorul englez Tom Blyth.



Distribuţia noului film include actori de seamă, precum Viola Davis (Dr. Volumnia), Hunter Schafer (Tigris Snow) şi Peter Dinklage (Casca Highbottom).



Tânărul Coriolanus Snow va face totul pentru a avea succes, inclusiv să accepte să devină mentorul unuia dintre concurenţii care participă la "Jocurile foamei", cântăreaţa Lucy Gray Baird, interpretată de Rachel Zegler.



Ceea ce a început ca un antrenament oferit concurentei Lucy Gray Baird în speranţa de a-i stimula performanţele academice se transformă într-o succesiune de evenimente care îl duc pe Coriolanus Snow pe calea ameninţătoare a trădării.



"The Hunger Games" este una dintre cele mai profitabile francize cinematografice din toate timpurile, iar cele patru filme ale sale care au fost lansate până în prezent au obţinut împreună încasări de peste 3 miliarde de dolari pe plan mondial.