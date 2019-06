Finalizarea Lotului I si II al autostrăzii Sebeș –Turda devine o certitudine, prin implicarea directă a ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc

Ministrul Cuc, a inspectat joi, așa cum a promis, lucrările loturilor aflate în construcție pe Autostrada 10 și a facut o analiză detaliată cu constructorul grec al Lotului 2, compania Aktor.

I s-a prezentat graficul lucrărilor, resursele alocate , precum și stadiul plaților către subcontractori și furnizori. Ministrul Cuc a obținut promisiunea constructorului AKTOR că va susține alocarea de fonduri necesare pentru punerea în trafic a lotului II al Autostrăzii Sebeș – Turda în acest an.

De altfel, ministrul Cuc este de părere că palmaresul companiei grecești o obligă pe aceasta să își respecte promisiunile, dar avertizează, totodată, că va verifica personal și în permanență stadiul lucrărilor pe Lotul II.

Alexandros Exarchou, CEO al AKTOR, prezent la întalnirea cu Ministrul, a anunțat că au fost încheiate noi contracte cu subcontractori români, care vor începe mobilizarea de săptămâna viitoare în șantier, astfel încat, împreună cu resursele deja existente în șantier să se poată atinge obiectivul punerii în trafic în acest an. ”Mulțumim domnului ministru Cuc pentru dialogul pe care îl dezvoltăm și tuturor colaboratorilor noștri, autorități locale și parteneri, care depun toate eforturile pentru ca Lotul II să se realizeze în termenul asumat. Compania Aktor este una din cele mai mari din Europa și pentru a demonstra seriozitatea și implicarea noastră în România, din momentul în care am preluat conducerea companiei in anul 2018 și pânâ astăzi, doar pentru șantierul Lot II Sebeș - Turda, unde am găsit datorii de peste 35 milioane euro, am trimis 30 milioane, datoriile fiind substanțial diminuate. Vom asigura finanțarea în totalitate a acestui lot de autostradă, mai ales în condițiile în care domnul Ministru ne - a promis că plăţile pentru lucrări se vor face în regim de urgenţă. Am demonstrat , prin toate proiectele în care am fost și suntem implicați că suntem parteneri serioși și avem capacitatea de a depăși toate provocările pe care le întâmpinam. Știm ce înseamnă această autostradă pentru economia locală și națională și suntem onorați că putem contribui la progresul economic al României,” a declarat Alexandros Exarchou.

În lungime de 24,25 kilometri, Lotul II este cel mai lung din Autostrada Sebeş - Turda. Contractul de proiectare şi execuţie a acestui lot a fost atribuit Asocierii Aktor Technical Societe Anonyme (AKTOR SA) - S.C. EuroConstruct Trading 98 S.R.L.