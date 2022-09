Uraganul Fiona a lovit estul Canadei: Peste jumătate de milion de case fără curent, copaci smulşi, o persoană dată dispărută (Video)

Uraganul Fiona a lovit puternic coasta atlantică a Canadei, sâmbătă, lăsând o jumătate de milion de case fără curent, daune materiale, iar o femeie a fost dată dispărută, fiind luată de ape, relatează AFP preluat de agerpres.

Două femei au fost luate de ape în Channel-Port-aux-Basques, în provincia Newfoundland, potrivit unui purtător de cuvânt al poliţiei. Una dintre cele două victime, luată de ape după prăbuşirea casei sale, a fost salvată şi internată la spital, cealaltă rămâne dispărută.

Some TV stations are astounded at the trees felled by #Fionahurricane .

Meanwhile in #PortauxBasques our houses are disappearing and playgrounds have boats sailing through pic.twitter.com/knpZgsstQZ