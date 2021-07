Fiul lui Gică Popescu a debutat în Liga I: 'Primul pas dintr-un drum lung'

Fostul internaţional Gheorghe Popescu a postat, luni, un mesaj pe Facebook, în care îşi arată mândria şi emoţia după ce fiul lui, Nicolas, a debutat în Liga I, potrivit news.ro.

"Aseară, la Ovidiu, am avut parte de mari emoţii. Parcă am revăzut debutul meu în Divizia A, la Universitatea Craiova, pe „Central”, într-un meci cu FC Braşov, 1-0. Am intrat în minutul 46, în locul lui Marian Bâcu. Era 9 iunie 1985. Aveam 17 ani şi 8 luni. Nicolas, fiul meu, a debutat aseară în prima ligă, în tricoul Farului, în victoria cu 2-0 contra lui Gaz Metan Mediaş. La 18 ani şi 5 luni. Am avut emoţii şi m-am simţit mândru ca la marile succese din cariera mea. De data aceasta pentru el. Ştiu cât de mult îşi dorea acest moment, mai ales că a avut un an greu, cu multe accidentări. Dar un fotbalist puternic trebuie să creadă în el. Îl priveam cu câtă ardoare aştepta să intre în teren! Nu am ştiut că va debuta. A fost rezervă şi în prima etapă, la Arad, dar acolo scorul şi desfăşurarea meciului au amânat debutul. Jucase foarte bine într-un meci amical la mijlocul săptămânii, cu Dacia Unirea Brăila. Am fost la meci. A avut câteva urcări în teren, cum a avut şi aseară una, în care m-am revăzut... Gică a fost foarte mulţumit. Bineînţeles, nu mi-a spus că-l va introduce aseară. Tot ce îmi spusese a fost că trebuie să dăm drumul celor tineri. După meci, la vestiar, l-am îmbrăţişat, l-am felicitat pe Nico şi i-am spus: A fost primul pas dintr-un drum lung. Nu voi uita ziua de ieri: 25 iulie 2021.

Farul Constanţa a învins, duminică, la Ovidiu, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa Gaz Metan Mediaş, în etapa a doua a Ligii I.

Au marcat: Jefte Betancor '55 (p), A Petre '80.

Nicolas a intrat în minutul 86, în locul lui Pitu.