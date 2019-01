Florentina Mirica cere intervenția Curții de Justiție a UE - Care ar putea fi efectul în justiția din România

Florentin Mirică, fost procuror DNA, a solicitat ÎCCJ să sesizeze să sesiseze Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în cadrul procesului deschis împotriva ei de Inspecția Judiciară (IJ), potrivit G4Media.

„Vă rog să sesizați CJUE cu o cerere de decizie preliminară privind interpretarea articolului 7 din Directiva 2012/13/UE, privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale, în sensul de a invita Curtea să examineze dacă procurorul de caz și, respectiv, judecătorul învestit cu soluționarea unei cauze penale au obligația sau pot să hotărască accesul sau refuzul accesului persoanei suspectate sau învinuite ori a avocaților acestora la probele clasificate, într-un stat membru care nu are reglementată în legislația națională o procedură judiciară de refuz al accesului la anumite probe ale cauzei penale ori o procedură de control judiciar al unui asemenea refuz“, se arată în solicitarea către ICCJ de sesizare a CJUE.

Sursa citată menționează că răspunsul ar putea avea efecte și in dosarul 10 august privind intervenția jandarmeriei, unde un document nu a fost desecretizat de MAI, desi procurorii au solicitat, dar si in legătură cu înființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, in contextul in care corupția din magistratură este parte componentă a marii corupții, ceea ce ar fi de competența DNA.

„În actul privind condițiile de aderare a Republicii Bulgaria și a României și adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană, a fost reglementată, în anexa IX, paragraful I, alineatul (4), obligația României de a asigura o independență efectivă Parchetului Național Anticorupție (denumit în prezent Direcția Națională Anticorupție).

Întrebarea ce derivă din interpretarea normei comunitare, coroborate cu Constituția statului membru este dacă declanșarea unei proceduri disciplinare împotriva unui procuror al Direcției Naționale Anticorupție, pentru modul în care a înțeles să aplice în mod direct prevederile unei directive neimplementate în termen în legislația națională, în beneficiul persoanei acuzate, nu constituie o încălcare a obligației statului membru de a asigura independența efectivă a Direcției Naționale Anticorupție, asumată prin actul de aderare la Uniunea Europeană”, se precizează în document.

Procesul cu inspectorii are legatura cu dosarul privind fondurile operative ale DIPI. Mirică este acuzată de IJ că a pus la dispoziția părților din anchetă 8 procese-verbale, deși conțineau citate din documente clasificate „secret de serviciu”, „secret” și „strict secret”.