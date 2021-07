Florin Cîțu, aceleași obiective precum Viorica Dăncilă

Liderii României au impresia că țara se schimbă major după venirea lor la putere! Este și cazul lui Florin Cîțu, care le promite românilor că țara noastră nu mai trebuie să aibă drumri de pământ.

„Anul trecut am găsit resurse pentru toate cheltuielile bugetare, într-un an de criză majoră. Am reușit să ne finanțăm foarte bine și la costuri foarte mici. Vă garantez că o să găsim bani pentru toate cheltuielile care sunt eficiente, care aduc valoare adăugată în economie și dezvoltăm Românie.

E un program de infrastructură nu promis autorităților locale, ci românilor. În România nu mai trebuie să avem în secolul 21 drumuri de pământ”, a spus marți Florin Cîțu, premierul României, în fața jurnaliștilor.

Numai că promisiunea lui Florin Cîțu era un obiectiv îndrăzneț și pentru alt premier, dar de la PSD. Este vorba despre Viorica Dăncilă, care susținea, în 2019, că a scos țara din noroaie.

„Avem nevoie de politici unitare coerente, adaptate spaţiului comun european şi pentru aceasta trebuie să găsim împreună soluţiile necesare pentru dezvoltarea comunităţilor pe care cu onoare le reprezentaţi. Anul trecut am participat în premieră la acest eveniment şi am prezentat principalele obiective pe care atât eu, cât şi Guvernul pe care îl conduc dorim să le îndeplinim cu privire la susţinerea autorităţilor locale, în special cele din mediul rural şi astfel permiteţi-mi să vă prezint o scurtă informare cu privire la realizările noastre din anul 2018. Succesul programului PNDL 1, introdus de ministrul Dezvoltării din acea vreme, domnul preşedinte Liviu Dragnea, mi-a dat certitudinea ca acesta trebuie continuat. Astăzi avem PNDL, programul de care depind şansele de dezvoltare a multor comunităţi. Cu ajutorul acestor programe am scos ţara din noroaie, ca să mă exprim mai plastic”, a spus Viorica Dăncilă în 2019.

Înainte cu o săptămână de discursul premierului Viorica Dancilă, fostul ministru al apelor, deputatul Doina Pană, folosea aceeași expresie. Într-o conferință de presă la PSD, Doina Pană spunea că bugetul e în așa fel gândit încât să scoată România din noroi: „Și bugetul României a fost gândit pe această filozofie, încât să se reducă decalajele dintre zonele mai puţin dezvoltate din România şi cele mai dezvoltate. ”..E un buget care să scoată din noroi ultimele localităţi din România, să aducă dezvoltare” a spus Doina Pană în 8 februarie.

