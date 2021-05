REPLICA lui Florin Cîțu după criticile lui Antonel Tănase: Este trist să vorbești așa despre propriii colegi - VIDEO

Premierul Florin Cîțu a condamnat, luni, la Digi24, afirmațiile fostului secretar general al Guvernului, Antonel Tănase, lider PNL Sector 3, care a zis că în drumul spre șefia PNL Florin Cîțu s-a înconjurat de „oportuniști, lichele și șmecheri” care „voiau să-i care plasele lui Ludovic Orban pentru puțină atenție”.

„Este trist sa vezi un coleg ca vorbeste despre propriii colegi asa. In PNL eu nu as fi de acord cu asa ceva. O sa vb cu dl Antonel Tanase sa ii spun ca nu e corect sa iti tratezi colegii asa. Din astfel de opinii castiga doar PSD. Nu cred ca este un curent care sa se amplifice, am incredere ca liberalii sunt oameni responsabili care isi respecta colegii”, a declarat Florin Cîțu.