Florin Cîțu, despre remanierea lui Vlad Voiculescu: 'Aceste decizii nu se discută, ele o să fie anunțate. Să vedem dacă mai este onoare în România'

Premierul României, Florin Cîțu, a evitat să precizeze în mod clar dacă o să-l remanieze pe ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, asta după ce mai mulți lideri PNL se arătau deranjați de atitudinea acestuia din urmă. Cîțu a precizat că astfel de decizii nu se discută, ci doar se „anunță.”

„Este de văzut dacă mai există onoare în România. Am spus şi în şedinţa CCI pentru că e normal să intervină premierul să vorbească şi cu managerul. În această situaţie trebuie să înţelegem cu toţii că avem un singur inamic – pandemia. (...)

Eu vă spun un lucru pe care vi l-am spus de fiecare dată şi celor care au opinii politice în subiect – remanierea sau o decizie în acest Cabinet o va lua premierul, iar aceste decizii nu se discută, ele se vor anunţa.

I-am cerut (n.r.: lui Vlad Voiculescu), nu acum, am cerut să fie prezentat un raport şi am cerut să facă declaraţii de presă săptămânal. De atunci nu am mai cerut. Cer acest lucru de la toţi miniştrii, nu doar de la ministrul Sănătăţii. Am cerut transparenţă şi profesionalism, asta cer de la toţi miniştrii”, a spus Florin Cîțu, în cadrul unei conferințe de presă.

