Florin Roman, către Kelemen Hunor: 'Atunci când vulpea nu ajunge la struguri, spune că sunt acri'

Deputatul PNL Florin Roman i-a transmis liderul UDMR Kelemen Hunor că există un proverb şi anume „atunci când vulpea nu ajunge la struguri, spune că sunt acri”. Preşedintelui partidului Forţa Dreptei Ludovic Orban, deputatul PNL i-a transmis că îi stă bine ca florăreasă. „Vă stă bine, decât cu spriţul, cum vă ştiau înainte, mai bine cu florile”, i-a spus Florin Roman şi a adăugat că Orban va rămâne în istoria PNL „o florăreasă, un trădător şi un dezertor”.

Florin Roman – PNL nu a rămas niciodată dator celor care au pronegrit PNL şi voi începe cu un proverb, sper că îl înţelege şi domnul Kelemen Hunor. Acel proverb spune că atunci când vulpea nu ajunge la struguri, spune că sunt acri. Vă înţeleg drurerea. E greu în Opoziţie, după ce v-aţi învăţat atâţia ani la putere. Cred că aţi guvernat cel mai mult în România şi în Opoziţie e mai greu, dar nu vă pot înţelege ipocrizia. Mai am un răspuns pentru un personaj, nu vreau să îi pomenesc numele, cândva prim-ministru, cândva preşedinte al Camerei Deputaţilor (Ludovic Orban – n.r): Vă stă bine ca florăreasă, stimate domn. Vă stă bine, decât cu spriţul, cum vă ştiau înainte, mai bine cu florile. Florile sunt frumoase. Vă aştept după plen. O să vă cumpăr câteva pentru că florile sunt frumoase. Trandafirii erau frumoşi şi când vă milogeaţi la domnul Ciolacu şi la PSD să vă pună prim-ministru. Şi nu o dată, de două ori. Amintiţi-vă! Pentru noi veţi rămâne în istoria PNL o florăreasă, un trădător şi un dezertor”, a transmis Florin Roman, joi de la tribuna Parlamentului.

El a adus în discuţie şi USR, spunând că aceştia nu şi-au asumat responsabilitatea guvernării şi i-au trădat pe românii care au avut încredere în ei, potrivit news.ro.

„Am un răspuns şi pentru primul vorbitor de la USR. Vorbeaţi de România reală. Păi ca să fii în România reală trebuie să îţi asumi responsabilitatea unei guvernări. Ori dumneavoastră, când în România a fost greu, aţi fugit ca laşii de la guvernare, ba mai mult aţi şi aplaudat. Aţi trădat şi guvernarea şi pe românii care aveau încredere în dumneavoastră. Ne-aţi mai spus dumneavoastră de România reală. Eu nu cred că România reală înseamnă să ataci Biserica, sfânta Biserică pentru noi. Pentru voi nu ştiu ce înseamnă, pentru că voi sunteţi oameni fără Dumnezeu, fără credinţă, sunteţi oameni care ne spuneţi că familia nu este cea pe care o cunoaştem noi, ci că ar trebui să fie altfel”, a mai explicat deputatul PNL.

El le-a reproşat celor de la USR că în perioada cât au fost la guvernare au avut zero rezultate.

„Mai am să vă spun câteva cuvinte dumnoastră cei care vorbiţi de acest Guvern. Zero km de autostradă, domnule fost ministru, zero absorbţie fonduri europene, domnule Ghinea mufat la banii noştri, prin USR. Acestea sunt realizările dumneavoastră. Aţi avut tupeul să puneţi ministru la Justiţiei un domn care s-a declarat a fi persoană bolnavă, lăsând o persoană cu handicap fără dreptul de a avea acoperiş deasupra capului. Voi vorbiţi de morală? Voi sunteţi şi ipocriţi şi imorali, cum aţi fost întotdeauna”, a completat liberalul.

Acesta a vorbit despre PNL la guvernare şi a adăugat că diferenţa între liberali şi cei din USR este că unii livrează fapte, ceilalţi poveşti.

„Apropo, l-aţi certat pe Florin Iordache, dar voi i-aţi dat adjunctul. L-aţi retras cumva de acolo sau e tot mâna dreaptă a lui Iordache, dragi colegi ipocriţi? Vreau să spun câteva lucruri şi despre programul de guvernare. Noi liberalii am intrat în acest Guvern pentru că avem un program de guvernare construit pe un buget care înseamnă cota unică. Noi liberalii am intrat în acest Guvern pentru că nu avem noi impozite şi taxe. Noi liberalii am intrat în acest Guvern pentru că noi am făcut programul Anghel Saligny, ceea ce înseamnă modernizarea satului românesc, modernizarea României, ceea ce înseamnă 10.000 km de drum judeţean pe care voi nu o să puteţi să îl faceţi niciodată, care înseamnă creşterea racordării populaţiei la apă şi canal, 70%, care înseamnă cu 20% distribuţii de gaze naturale mai mult. Asta este diferenţa între noi şi voi. Fapte noi, poveşti voi. Doamne ajută România!”, a conchis Roman.

Liderul Forţa Dreptei, fostul premier Ludovic Orban a împărţit parlamentarilor PNL câte trei trandafiri şi adeziuni la PSD, fiind ironizat de Ciucă şi Ciolacu.

De asemenea, liderul UDMR Kelemen Hunor i-a transmis un mesaj premierului desemnat Marcel Ciolacu despre care a precizat că este „un magician politic extrem de talentat” şi i-a spus acestuia să aibă grijă să nu se trezească PNL pentru că atunci când liberalii se vor trezi vor lăsa PSD singur la guvernare. Preşedintele Uniunii a făcut remarci ironice şi cu privire la programul de guvernare despre care a zis că a fost luat cu copy paste, în contextul în care „nici nu aţi depus jurământul şi deja mai multe deziderate din programul de guvernare sunt îndeplinite”. Despre lista Cabinetului Ciolacu, Kelemen Hunor a avut o singură rugământe: „Dacă cineva din viitorii membri ai Guvernului are o legătură mai specială cu Contele Brukenthal să îi trimită şi salutul nostru”.

Preşedintele USR Cătălin Drulă a declarat joi, de la tribuna Parlamentului, că programul de guvernare al premierul desemnat, Marcel Ciolacu, este o colecţie de proiecţii false, cifre umflate, promisiuni şi mult copy-paste.

„Dragnea vă dădea clasă la grafice colorate şi la falsul patriotism de mirosit ceapă verde prin pieţe, în timp ce nu v-aţi atins de cheltuielile obscene ale statului” a mai spus Drulă.