Florin Secară (PER): Partidul Ecologist Român va planta 100 de copaci pentru fiecare ales local în urma alegerilor din 9 iunie

Preşedintele Partidului Ecologist Român (PER), Florin Secară, propune elaborarea unui plan naţional de împădurire în contextul în care România se confruntă cu temperaturi de vară la sfârşit de martie şi început de aprilie. Conform Copernicus, martie 2024 a fost a zecea lună consecutivă cea mai caldă înregistrată vreodată la nivel mondial.

„Aceste temperaturi nu sunt fireşti: avem 30 de grade în aprilie, s-au apucat deja drumarii de deszăpezit Transfăgărăşanul şi Transalpina. Partidul Ecologist Român propune tuturor celorlalte formaţiuni politice din România un Pact pentru Mediu în urma căruia să împădurim ţara. Vrem să împiedicăm astfel ceea ce este, în mod evident, un proces incipient de deşertificare a României. Poate că unora le place să meargă cu tricou şi bermude la început de aprilie, dar costurile sociale şi economice ale acestui proces pot fi absolut uriaşe pentru România dacă nu luăm măsuri din timp”, apreciază liderul PER.

Preşedintele Florin Secară se angajează că formaţiunea politică pe care o conduce va planta câte 100 de copaci pentru fiecare ales local (primar, consilier local sau judeţean) pe care îl va obţine în urma alegerilor locale din 9 iunie. Şeful ecologiştilor români susţine că acesta este un semnal pe care partidul său vrea să-l transmită deopotrivă cetăţenilor şi celorlalţi competitori politici de a se alătura acestei cauze.

„Calea cea mai bună pentru a ţine în frâu aceste creşteri de temperatură este reprezentată de spaţiile verzi de calitate. Asta înseamnă ca, la nivelul fiecărei localităţi din România, să existe o pădure, să existe o centură verde şi să existe arbori de dimensiuni mari care să ajute la reglarea termică. PER va planta câte 100 de copaci pentru fiecare ales local pe care partidul îl va obţine în 9 iunie. Îndemnul meu către ceilalţi competitori electorali este să se alăture acestui demers. Ar putea fi unul dintre lucrurile bune care rezultă după acest an electoral foarte intens şi plin de incertitudini. În România, sunt aproximativ 45.000 de primari, consilieri locali şi judeţeni. Ar înseamnă 4,5 milioane de arbori care să fie plantaţi dacă şi celelalte partide s-ar alătura PER. Am oferi Aer României”, a concluzionat Florin Secară, preşedintele Partidului Ecologist Român.