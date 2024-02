FOTO-VIDEO În timp ce Occidentul discută, Ucraina pierde teren în fața Rusiei: forțele armete ucrainene se retrag cu repeziciune din zona Avdiivka

În același timp, el a confirmat că în direcția Avdiivka, linia de apărare din zonele Tonenke, Orlivka și Berdychiv a fost stabilizată.

"În direcția Avdiivka, unitățile noastre s-au retras din satele mici - Pivnichne și Stepove. Înainte de război, erau până la 100 de locuitori împreună", a spus Likhovoy, potrivit presei ucrainene. El a menționat, de asemenea, că luptele aprige pentru Pivnichne au loc de ieri seară și noapte. "Inamicul a suferit pierderi grele aici", a spus el.

Când a fost întrebat în ce măsură granițele de pe linia Berdychi-Orlovka-Tonenke sunt capabile să descurajeze forțele armate rusești și să oprească avansul lor, oficialul a menționat că acestea sunt informații clasificate. "Nu spun asta, pentru că uneori se interpretează greșit că acestea sunt linii fortificate cu fortificații mari, pentru că există diferite eșaloane de apărare. Acestea sunt frontiere diferite, un peisaj mai avantajos acolo. În special, există o anumită cascadă de rezervoare. Condițiile naturale pot ajuta aici", a spus Likhovoy.

El a adăugat, de asemenea, că a existat o mare presiune din partea rușilor asupra așezărilor situate în imediata vecinătate a Avdiivka. Ciocnirile militare au loc la periferie, a mai spus Likhovoy. În ultimele zile rușii au crescut intensitatea ofensivelor și numărul grupurilor lor, a mai punctat oficialul ucrainean. "În special, acum acestea sunt grupuri de asalt până la un pluton și, uneori, până la o companie. Ca și în direcția Maryinka, în special. În același timp, ei avansează mai mult, cu forțe mari - mai multe sunt distruse", a spus Likhovoy.

Comandantul grupului operațional-strategic de trupe Tavria, Oleksandr Tarnavskyi, a declarat că în direcția Avdiivka, linia de apărare a fost stabilizată în zonele Tonenke, Orlivka și Berdychiv.

Potrivit acestuia, încercările rușilor de a desfășura acțiuni ofensive în zonele Novomykhailivka și Robotino nu au avut succes.

The speaker of the Separate Special Group of Troops "Tavria" of the AFU Dmytro Likhovoy confirmed the withdrawal of the Ukrainian army from the villages of Severnoye and Stepnoye near Avdiivka. pic.twitter.com/ZBP1L3OQK7