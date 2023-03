Fost campion mondial de Formula 1, noua vedetă din NASCAR: va participa la trei curse în acest an

Button, care a câştigat titlul mondial în F1 în 2009, când concura pentru Brawn GP, va debuta în Cup Series la 26 martie, la cursa din Austin, Texas.

Britanicul în vârstă de 43 de ani va concura apoi, la 2 iulie, în Chicago Street Race, iar la 13 august va participa la Indianapolis Motor Speedway Road Course.

Button va concura pentru echipa Rick Waare Racing, pe un Ford Mustang.

Announcement: @JensonButton, the 2009 @F1 Champion, will drive our No. 15 @FordPerformance Mustang in three road course events this year. They are @NASCARatCOTA @NASCARChicago and @IMS #rickwareracing #Formula1 #NASCAR75 #roadcourses pic.twitter.com/wB6sYvmEYQ