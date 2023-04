Fost procuror șef american: 'Dosarul lui Trump este un abuz pentru a atinge un scop politic!'

Fostul procuror general american, Bill Barr, a criticat duminică procesul penal intentat de procurorul districtual din Manhattan, Alvin Bragg, împotriva fostului președinte Donald Trump, ca fiind un „abuz” al procurorului și o lovitură „partizană”, care nu face decât să întărească șansele democraților de a păstra Casa Albă în 2024, relatează NY Post.

"Nu cred că [actul de acuzare] are vreun merit. Cred că este în mod transparent un abuz de putere de urmărire penală pentru a atinge un scop politic", a declarat Barr, care a condus Departamentul de Justiție sub Trump, în emisiunea "This Week" de la ABC. "Ei vor ca el să fie candidatul pentru că este cel mai slab dintre candidații republicani".

Trump spune că este nevinovat

Trump, primul președinte american pus sub acuzare, a pledat nevinovat săptămâna trecută, la Curtea Supremă din Manhattan, la 34 de capete de acuzare pentru falsificarea unor documente de afaceri în legătură cu presupusele plăți de "bani pt tăcere” către actrița de filme pentru adulți Stormy Daniels înainte de alegerile din 2016.

Nu înțelege infracțiunile

După ce a citit rechizitoriul "opac", Barr s-a declarat nedumerit cu privire la ce infracțiune ar fi fost comisă.

"Nu văd nicăieri specificat aici care a fost frauda. Acestea erau propriile sale înregistrări de afaceri... El este proprietarul companiei", a declarat Barr.

"Cred că dacă [Bragg] are un caz bun, ar specifica exact care este cazul său. Dar el a încercat să ascundă mingea".

Între timp, un avocat din echipa de apărare a lui Trump, James Trusty, a declarat că vor fi depuse din timp moțiuni pentru ca dosarul să fie respins pentru a anula "această eroare judiciară".

De asemenea, a pus la îndoială faptul că un juriu din Manhattan ar trebui să audieze cazul, dacă acesta va ajunge vreodată la proces.

"Problema cu locul de desfășurare a procesului este că Manhattan a fost cam 87% pro-Joe Biden la ultimele alegeri. Este un adevărat bastion al liberalismului, al activismului, iar acest lucru infectează întregul proces", a declarat Trusty în emisiunea "This Week".

Ce spune cel care conduce ancheta

Săptămâna trecută, Bragg a apărat cazul biroului său împotriva lui Trump, afirmând că este "responsabilitatea sa solemnă" de a susține responsabilitatea în "capitala mondială a afacerilor".

"Noi aducem în mod regulat cazuri care implică declarații comerciale false", a declarat Bragg reporterilor. "Fundamentul bazei integrității în afaceri și a unei piețe de afaceri care funcționează bine este păstrarea unor evidențe adevărate și exacte".

Finalul dosarului? Abia după alegeri, în opinia fostului procuror

Barr a declarat duminică că acest caz se va prelungi până în sezonul de campanie din 2024 și probabil că nu va fi rezolvat decât după alegerile primare sau chiar după cele generale.

Tocmai de aceea cazul este atât de politic, a spus Barr, pentru că va "bloca și perturba" alegerile primare republicane - și va întări oferta lui Trump de a câștiga nominalizarea, dar va afecta șansele partidului de a recâștiga Casa Albă cu un Trump afectat pe buletinul de vot.

El a spus că democrații știu că punerea sub acuzare este un "semnal de alarmă" pentru baza republicană a lui Trump, care simte că acesta este "persecutat" și se va ralia în jurul lui.

Dar Barr a adăugat: "În ceea ce privește alegerile generale, aceasta îl va slăbi foarte mult pe Trump. El este deja un candidat slab care ar pierde, dar cred că acest lucru o asigură într-un fel".

Alte cazuri mai grave

În timp ce a criticat cazul împotriva lui Trump, Barr a declarat că a considerat mai grave alte anchete penale împotriva fostului președinte, inclusiv cazul documentelor de la Casa Albă și rolul său în revoltele din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliu.

Fostul procuror general a declarat că a crezut că este probabil ca Trump să fie pus sub acuzare pentru o eventuală obstrucționare a justiției în timp ce a ascuns documente clasificate de la Casa Albă după ce a părăsit funcția, înainte de a se afla că și președintele Biden a păstrat documente clasificate din perioada în care era vicepreședinte, la fel ca și fostul vicepreședinte Mike Pence.