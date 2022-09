Fost șef ANAF, condamnat la 13 ani de închisoare

Șerban Pop, fost șef al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, a fost condamnat, luni, la o pedeapsă de 13 ani de închisoare pentru luare de mită.

Decizia a fost luată de magistrații Curții de Apel București.

Minuta:

Solutia pe scurt: sentinţa penală nr. 151/F - În baza art. 395 cod procedura penala, respinge, ca inadmisibila, cerere de repunere a cauzei pe rol, formulata de inculpatul Pop Serban, prin aparatorul ales Todica Alexandru. Face aplicarea art. 5 C. pen şi : În baza art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 si art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 C.pen., condamna pe inculpatul POP SERBAN, (date), la pedeapsa de 13 ani închisoare. În baza art. 67 C. pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d şi g C. pen. (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat, dreptul de a alege, dreptul de a exercita profesia de functionar public ), pe o perioadă de 5 ani dupa executarea pedepsei principale. În baza art. 65 C. pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d şi g C. pen. (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat, dreptul de a alege, dreptul de a exercita profesia de functionar public ), pe durata executarii pedepsei principale. În baza art. 289 alin. 3 C. pen. rap. la art. 112 lit. e C.pen., confiscă de la inculpatul Pop Serban suma de 2.500.000 euro, suma primita de către acesta cu titlu de mită. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală rap. la art. 249 Cod procedură penală si la art. 20 din Legea nr. 78/2000, menţine masura sechestrului asigurator instituita de DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE prin ordonanţa nr. 205/P/2021 din data de 22.11.2021 ( pusa in executare prin procesul-verbal din 02.12.2021 ), pana la concurenta sumei de 2.500.000 euro, asupra urmatoarelor bunuri imobile aflate in proprietatea inculpatului Pop Serban : 1. Imobilul inscris in cartea funciara (date); 2. Imobilul inscris in cartea funciara (date); 3. Imobilul inscris in cartea funciara (date); 4. Imobilul inscris in cartea funciara (date); 5. Imobilul inscris in cartea funciara (date); 6. Imobilul inscris in cartea funciara (date); 7. Imobilul inscris in cartea funciara (date); 8. Imobilul inscris in cartea funciara (date); 9. Imobilul inscris in cartea funciara (date); 10. Imobilul Inscris in cartea funciara (date); 11. Imobilul inscris in cartea funciara (date); 12. Imobilul inscris in cartea funciara (date); 13. Imobilul inscris in cartea funciara (date); 14. Imobilul inscris in cartea funciara (date); 15. Imobilul inscris in cartea funciara (date); 16. Imobilul inscris In cartea funciara (date); 17. Imobilul inscris in cartea funciara (date); 18. Imobilul inscris in cartea funciara (date); 19. Imobilul inscris in cartea funciara (date); 20. Imobilul inscris in cartea funciara (date); 21. Imobilul inscris in cartea funciara (date); 22. Imobilul inscris in cartea funciara (date); 23. Imobilul inscris In cartea funciara (date). În baza art. 274 alin. 1 si 2 C.proc.pen., obligă pe inculpatul Pop Serban la plata sumei de 14680 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În temeiul art. 275 alin. 6 cod procedură penală, onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Pop Serban, în cuantum de 868 lei, rămâne în sarcina statului ?i se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. Cu apel. Pronunţată în şedinţa publica azi, 12 septembrie 2022.

Document: Hotarâre 151/2022 12.09.2022