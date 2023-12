Fostul antrenor al Simonei Halep dă din casă: 'Știam, dar nu voiam s-o zic!'

Adrian Marcu, fost antrenor al Simonei Halep, un personaj respectat în tenisul românesc, consideră total justificată poziția fostei campioane de la Wimbledon și Roland Garros, care a lăsat de înțeles că, în cazul unui verdict nefavorabil la TAS, ia în calcul retragerea din tenisul profesionist, informează gsp.ro.

Confesiunile făcute de Simona Halep la Euronews au provocat goluri în stomac în lumea sportului din România, iar apropiații Simonei Halep privesc acum cu și mai multă înfrigurare spre luna februarie a anului viitor, când Tribunalul de Arbitraj Sportiv va judeca apelul înaintat de româncă.

Pentru prima oară de la primirea suspendării, fostul lider mondial a înaintat varianta unei ieșiri definitive din scenă, în măsura în care pedeapsa de patru ani va fi menținută și la curtea din Elveția.

Într-un interviu oferit vineri Gazeta Sporturilor, antrenorul Adrian Marcu a vorbit pe larg despre scenariile care o așteaptă pe Halep în 2024.

Adrian Marcu, despre intențiile Simonei Halep: ,,Patru ani de zile fără competiții, la 30 de ani... E foarte, foarte greu să revii"

„Patru ani de zile fără competiții, la 30 de ani... E foarte, foarte greu să revii. Și mă refer să revii la nivelul pe care și-l dorește Simona. Că poți să revii și să te plimbi, ori ea își dorește, dacă revine, să fie în stare să mai poată ajunge în fazele finale, cel puțin, la niște concursi de Grand Slam.

Așa, doar să joace acolo, să fie #100... N-are sens. N-ai cum să faci chestia asta când ai fost numărul unu.

Adrian Marcu: „Poate că Simona trebuia să nu aibă atâta încredere în Mouratoglou”

Teoretic, știam, într-un fel, dar nu voiam s-o zic (n.r. - de intențiile Simonei). Nu ai cum... E foarte greu să înlocuiești patru ani fără competiții. Poate a mai fost Wozniacki... Cu doi copii, a revenit după trei ani de când n-a mai jucat și era s-o bată pe Coco Gauff, dar una e să joci 3-4 meciuri și alta e să joci jumătate de an, să poți să-ți faci un clasament bun și să ai niște rezultate adevărate”, a declarat Marcu, pentru GSP.ro.

Vicepreședinte al FRT, Adrian Marcu înțelege, în același timp, doza de optimism pe care Simona o afișează înaintea apelului de la TAS. Ar fi așteptat, totuși, o poziție mult mai fermă din partea lui Patrick Mourtoglou, dar și ca Halep să nu ia toată vina asupra ei, așa cum a avut tendința s-o facă inițial.

„N-am înțeles de ce Simona n-a spus din prima: «Am luat băutura nu știu care, am luat batonul nu știu care», pe care mi le-au dat fizioterapeutul și doctorul de la Mouratoglou...» Nu știu dacă ar mai fi fost în aceeași situație.

Se spune la regulament că ești singurul responsabil de ceea ce e în corpul tău. OK, ești singurul responsabil, dar când eu iau că-mi dă cineva... Chiar nu pot să fiu doar eu vinovat!

După o carieră în care am muncit ca un nebun... Să-mi iau toată vina asupra mea pentru niște chestii pe care mi le-a dat cineva? Ea trebuia să spună din primul moment, să pună în formular.

(...) Ca să spună Mouratoglou peste un an și ceva că el se simte moral vinovat... Stai puțin! Cum adică te simți moral... Dacă voi i-ați dat, iar ea a luat cu încredere în voi, voi sunteți vinovați, frate, nu ea! Adică, automat, sunteți și voi voi vinovați, cu cea mai mare parte de vină!

Poate că nu trebuia să aibă atâta încredere și să le ia orbește. Ea nu lua nici cea mai mică pastilă fără să întrebe! Ea și-a luat toată vina, iar ceilalți stau floricică”, a mai spus Marcu, în interviul acordat Gazetei.

TAS a fixat audierile Simonei Halep, dar Marcu estimează că vom asista la un proces de lungă durată

În final, cunoscutul om de tenis a mărturisit că se așteaptă la un proces extrem de anevoios în ceea ce privește judecarea apelului formulat de Simona la TAS. Înfățișarea va avea loc în februarie, dar Marcu preconizează că va dura luni bune până la primirea unui verdict.

„Eu îmi doresc și îi doresc să i se spună că poate să joace, că a fost o contaminare sau că nivelul de substanță era foarte mic și nu putea fi considerat doping și că o să poată juca.

Problema e că nu o să asistăm în februarie (n.r. - la un verdict). Dacă stai să te uiți, rezultatele după audieri au venit la cinci-șase luni. Până vine verdictul sunt întâi audierile, tu vii cu nu știu ce... Din câte am înțeles, dosarul avea 8.000 de pagini. Cineva trebuie să le citească, nu e chiar așa ușor. Cred că o să dureze ceva, dar să sperăm că o să iasă bine”.