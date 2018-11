Fostul arbitru Ion Crăciunescu a comentat incidentul cu Istvan Kovacs - Marcus Berg: 'Oricum o iei, e o mare prostie'

Fostul mare arbitru român Ioan Crăciunescu a declarat, luni, pentru News.ro, că, indiferent de unghiul din care priveşti, acuzele atacantului suedez Marcus Berg la adresa lui Istvan Kovacs reprezintă o prostie.

Potrivit sursei citate Crăciunescu a văzut faza penaltiului acordat de Istvan Kovacs în a doua repriză a meciului Turcia – Suedia şi spune că e pe deplin justificat.

“Eu am văzut penaltiul pe care l-a dat şi am văzut că a fost penalti. Declaraţia este de om prost. Este o declaraţie de om prost. Nu ştiu dacă a fost o glumă a lui Istvan Kovacs. Nu se fac astfel de glume. Oricum o iei, dacă e o glumă, e o glumă proastă şi dacă nu e, e tot o prostie. Oricum o aşezi, tot în spaţiul ăsta e. Din ce am văzut eu, penaltiul acordat este corect. Dar ştiţi cum se zice uneori, 'Gura bate fundul' şi arbitrii trebuie să fie foarte atenţi ce vorbesc şi ce spun jucătorilor. Aici nu e loc de glume proaste. Dacă a spus asta, e o glumă proastă”, a declarat Ion Crăciunescu pentru News.ro.

Fostul arbitru internaţional spune că regulamentul nu îngrădeşte în niciun fel discuţiile dintre arbitri şi jucători, numai că oficialii ar trebui să aibă mare grijă la natura conversaţiilor pe care le au cu cei pe care îi judecă: “Nimeni nu spune că ai voie să vorbeşti despre asta, sau cealaltă. Dar tu trebuie ca un arbitru ce te afli, ca un judecător, eşti exact ca la tribunal, să fii atent ce vorbeşti cu oamenii pe care tu îi ai în faţă şi le judeci faptele. Trebuie să fii atent cum te exprimi, cum vorbeşti. Repet, oricum o iei, e o mare prostie. Dacă i-a spus sau nu, nu am cum să ghicesc”.

Ediţia online a cotidianului L'Equipe a prezentat afirmaţia "incredibilă" a atacantului suedez Marcus Berg, potrivit căreia arbitrul Istvan Kovacs i-a promis "două penaltiuri" în compensaţie, la meciul cu Turcia din Liga Naţiunilor. Publicaţia franceză susţine că Federaţia Turcă de Fotbal poate depune o plângere după aceste dezvăluiri.

"După dezvăluirea discuţiei dintre Berg şi arbitru, Federaţia Turcă de Fotbal ar putea depune o plângere", a notat sura citată.

Atacantul suedez Marcus Berg a declarat presei din ţara sa că arbitrul Istvan Kovacs i-a promis la pauza meciului de la Konya, cu Turcia, din Liga Naţiunilor, că va dicta "două penaltiuri" în favoarea oaspeţilor, în repriza a doua.

Berg a cerut un penalti pentru Suedia la o fază din prima repriză, însă Kovacs a lăsat jocul să continue. Suedezul i-a reproşat la pauză lui Kovacs neacordarea loviturii de pedeapsă, iar centralul român i-ar fi promis că, dacă a fost, va dicta în compensaţie două penaltiuri în repriza a doua.

"Pentru mine e evident, dar probabil el a crezut că am intrat în fundaşul lor. Se împiedică şi mă trage în jos, altfel aş fi putut avea o bună ocazie. Am vorbt cu arbitrul la pauză şi mi-a spus că şi am primit unul, dar am câştigat oricum, aşa că a fost frumos", a declarat Berg pentru Aftonbladet, citat de givemesport.com.

Marcus Berg a primit un penalti în repriza a doua, însă după ce a fost faultat evident al lui Okay Yokuslu. Granqvist a transformat lovitura de la 11 metri, iar Suedia a învins Turcia cu 1-0.

În urma acestui rezultat, naţionala antrenată de Mircea Lucescu a retrogradat în al treilea eşalon valoric al Ligii Naţiunilor.