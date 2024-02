Fostul internaţional belgian Eden Hazard a recunoscut că se îngrăşa din cauza stilului de viaţă, în podcastul realizat de John Obi Mikel, fostul său coechipier de la Chelsea, relatează site-ul walfoot.be, potrivit Agerpres.

Eden Hazard a fost întotdeauna un om sincer, în privinţa aproape oricărui subiect, notează walfoot.be. La microfonul Obi One Podcast, el nu a ezitat să vorbească despre stilul său de viaţă şi greutatea lui, care au fost mult timp criticate în perioada când el juca la Real Madrid.

"În fiecare vară, mă îngrăşam între patru şi cinci kilograme, pentru că îmi spuneam, ai dat atât de mult în zece luni, ai dat totul cu corpul tău, aşa că în această perioadă de odihnă, te odihneşti. Nu trebuie să-mi ceri să fac nimic, nici să alerg, nici altceva, mulţumesc! Puteam să joc fotbal cu copiii mei pe plajă, fără probleme, dar să nu-mi ceri mai mult", a explicat cel care nici nu a ascuns niciodată că se bucura din când în când de o bere bună.

"Ca belgian, ne place berea, fiindcă ţara mea are cele mai bune beri. Nu spun că aveam obiceiul să beau în fiecare zi, fiindcă nu e adevărat, dar uneori, după un meci bun îmi permiteam să beau o bere sau două, şi era bine. Senzaţia era şi mai plăcută când tocmai făcusem un meci bun", a spus Hazard.

La Real, fotbalistul a avut numeroase probleme fizice, care i-au afectat finalul carierei. El a vorbit şi despre acest subiect.

"M-am accidentat, am fost operat la Dallas, iar când m-am întors, era Covid. Eram acasă, mă refăceam singur. Nu aveam fizioterapeut. Dacă aş putea schimba un lucru, acesta ar fi. După coronavirus, am revenit pe teren şi mi-am împins corpul la extrem. Dar glezna mea nu simţea acelaşi lucru. Când am devenit campioni, i-am spus lui Zinedine Zidane: 'Nu pot să fac mai mult, am terminat. Corpul meu suferă. Am nevoie de o recuperare potrivită'", a afirmat fostul jucător.

Eden Hazard şi-a anunţat în octombrie, la vârsta de 32 de ani, retragerea din activitate, după o carieră în care a jucat la Lille, Chelsea şi Real Madrid.

Hazard a reuşit eventul cu Lille în 2011, iar apoi s-a transferat la Chelsea, unde a evoluat timp de şapte sezoane (2012-2019), devenind unul dintre cei mai buni fotbalişti ai lumii. El a cucerit cu echipa de pe Stamford Bridge două titluri în Premier League (2015, 2017) şi două trofee ale Europa League (2013, 2019).

În iunie 2019 s-a transferat la Real Madrid, pentru 115 milioane de euro. În urma unei accidentări suferite în primul său sezon la Real Madrid (2019/20), într-un meci din Liga Campionilor cu PSG, Hazard nu a mai reuşit să revină la nivelul său obişnuit şi s-a confruntat cu mai multe probleme medicale. Hazard nu a marcat decât 7 goluri în 54 de meciuri pentru Real, reuşind, totuşi, să îşi treacă în palmares două titluri de campion (2020, 2022), Liga Campionilor (2022) şi Supercupa Europei (2022).

Fără Eden Hazard, Belgia va întâlni România într-una din grupele EURO 2024.