Fostul internaţional francez Thierry Henry va rămâne în staful naţionalei Belgiei până la Cupa Mondială din 2022.

Henry a fost antrenor secund al naţionalei Belgiei în perioada 2016-2018.

El a revenit la echipă la Campionatul European din această vară.

Ultima dată, Thierry Henry a antrenat echipa Montreal Impact.

UPDATE: Thierry Henry joins our staff permanently until after the 2022 #WorldCup. ???? #DEVILTIME pic.twitter.com/y82rYizapC