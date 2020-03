Fostul președinte al ANAF, Sebastian Bodu, îi răspunde senatorului PSD: 'Sub domnia lui Vâlcov și a lui Orlando, 'marii' finanțiști PSD, s-u pus sechestre'

Fostul președinte al ANAF Sebastian Bodu îi răspunde senatorului PSD Radu Oprea după ce cel din urmă ar fi acuzat Guvernul Orban că ar fi pierdut 2 miliarde de euro din active sechestrate de ANAF in perioada 2015-2020. Bodu a punctat astfel că, de fapt, „este vorba de o o decizie a CCR care a constatat neconstituționalitatea unui articol din Codul de procedura fiscală potrivit căruia măsurile asiguratorii instituite de fisc față de contribuabilii impotriva cărora s-a făcut sesizare penală rămâneau in vigoare până când se soluționa procesul penal”.

„Un domn Radu Oprea, de la PSD, acuză guvenul Orban că a pierdut 2 miliarde de euro din active sechestrate de ANAF in perioada 2015-2020. Este vorba de o decizie a CCR care a constatat neconstituționalitatea unui articol din Codul de procedura fiscală potrivit căruia măsurile asiguratorii instituite de fisc față de contribuabilii impotriva cărora s-a făcut sesizare penală rămâneau in vigoare până când se soluționa procesul penal. Adică ani și ani. Sau chiar sine die.

Domnul de la PSD e supărat că actualul guvern sau parlament (parlament dominat de PSD-ALDE) nu a înlocuit prevederea neconstituțională cu una constituțională, ignorând că problema nu este lipsa unei norme de înlocuire, ci neconstituționalitatea normei vechi, instituită tot de PSD in 2015 și modificată în rău in 2017. O normă de înlocuire nu ar fi putut prelungi sechestrele, cum crede stimabilul Radu Oprea, ci doar ar fi reglementat măsura pe viitor, deci pentru viitoare sechestre, care să nu mai fie distructive față de contribuabili.

Din cauza acestei norme abuzive, declarată acum neconstituțională, mii de contribuabili și-au închis activitatea, sufocați de sechestre pe care nu le puteau ataca in instanță. Deci, in mod aberant, sub domnia lui Vâlcov și, apoi, al lui Orlando, “marii” finanțiști PSD, s-au pus sechestre neconstituționale care au falimentat pe bandă rulantă afaceri, astfel că aceste așa zise 2 miliarde de euro nu sunt bani pierduți de ANAF, ci, in mare parte, bani pierdeți de contribuabili care au stat cu activele blocate ani și ani, fără cale de contestare”, se arată pe pagina de Facebook a lui Sebastian Bodu.