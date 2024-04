Fotbalul italian, în doliu după decesul unui jucător dintr-un campionat de amatori

Un fotbalist în vârstă de 26 de ani, de la o echipă din divizia a cincea a campionatului Italiei, a murit după ce s-a prăbuşit duminică în timpul unui meci lângă Florenţa, a anunţat luni, pe Facebook, primarul localităţii în care îşi are sediul clubul la care era legitimat jucătorul, scrie ANSA, potrivit Agerpres.

Mattia Giani s-a simţit rău în timpul meciului dintre Castelfiorentino şi Lanciotto Campi, pe stadionul municipal din Campi Bisenzio. Giani a fost transportat de urgenţă la spitalul Careggi din Florenţa, iar partida nu s-a mai reluat. Primarul din Castelfiorentino, Alessio Falorni, a declarat luni că jucătorul a murit la spital.

Aşa cum s-a anunţat, un meci programat duminică în Serie A, Udinese - AS Roma, a fost întrerupt în minutul 72, după ce Evan Ndicka, fundaşul oaspeţilor, s-a prăbuşit pe gazon, serviciile medicale intervenit rapid pentru a-l resuscita cu ajutorul unui defibrilator.

Ndicka era conştient în momentul în care a a fost transportat la spital, iar AS Roma a precizat că jucătorul se simte bine şi are un moral bun, publicând şi o fotografie cu fundaşul pe patul de spital, unde va rămâne sub supravegherea medicilor.