FOTO Imagini spectaculoase publicate de NASA. Cum arată uraganul Ida din spațiu

Uraganul Ida a fost observat de pe Stația Spațială Internațională (ISS) și arată cum puternicul uragan de categoria 4 se așează amenințător deasupra Americii de Nord înainte de a atinge pământul pe 29 august, conform alephnews.ro.

Uraganul Ida a apărut ca un uriaș sistem de furtuni cu mișcare de rotație rapidă ce se deplasa deasupra Golfului Mexic înainte de impactul său devastator. Uraganul Ida este la egalitate de puncte pentru al cincilea cel mai puternic uragan care a ajuns vreodată pe teritoriul continental al Statelor Unite, scrie dailymail.

Cât de violent a fost uraganul?

În jur de un milion de persoane din sudul statului Mississippi și din Louisiana au rămas fără curent electric după ce uraganul Harvey a trecut duminică prin regiune, lăsând fără curent electric tot New Orleans-ul, în timp ce vânturile au înregistrat viteze de peste 240 km/h, smulgând acoperișurile clădirilor și inversând cursul râului Mississippi.

Din cauza uraganului, o șosea din Mississippi s-a surpat în noaptea de luni spre marți, omorând două persoane și rănind alte cel puțin zece.

Cu rafale de vânt de 230 de kilometri pe oră, uraganul Ida este al cincilea cel mai puternic uragan care a lovit Statele Unite, după uraganul de Ziua Muncii din 1935, Camille din 1969, Andrew din 1992 și Michael din 2018.

Cum se vede uraganul Ida din spațiu?

Megan McArthur, astronautul ISS, a publicat imaginile impresionante pe profilul ei de Twitter cu mențiunea: „#HurricaneIda de pe @Space_Station cu puțin înainte de prânz CDT astăzi [sâmbătă]”. „Dacă ești/ai fost în calea lui, mă gândesc la tine și sper să fii în siguranță”, a scris astronauta.

Thomas Pesquet din Franța, care este și el pe ISS, a publicat pe Twitter fotografii ale ochiului uraganului din perspectiva unică a astronauților.

„Este îngrijorător să vedem că aceste fenomene meteorologice devin mai puternice și mai frecvente din punctul nostru de vedere”, a spus el. „Sper că toți cei care se află în calea acestei furtuni vor fi pregătiți & vor rămâne în siguranță”, a mai menționat Pesquet.

Ce precizează NASA?

Sateliții de observare a Pământului, precum Stația Spațială Internațională, oferă o vedere unică asupra furtunilor, potrivit NASA, iar poze ca aceasta vor ajuta agenția spațială să înțeleagă mai bine uraganele și să crească gradul de pregătire pentru uragane și răspunsul la dezastre.

Ida a lăsat duminică fără curent electric peste un milion de locuințe și afaceri din Louisiana și Mississippi, cu rafale care au atins 240 km/h. Viteza rafalelor de vânt a făcut ca furtuna să fie a cincea cea mai puternică furtună care a ajuns pe continent, după uraganul din 1935 de Ziua Muncii din Florida Keys.

Stâlpii de electricitate au fost zdrobiți, copacii au fost azvârliți în liniile electrice, iar transformatoarele electrice au sărit în aer în urma furtunii. Uraganul a fost redus la o furtună tropicală cu rafale de până la 56 km/h până la sfârșitul zilei de luni, însă meteorologii au avertizat că vor fi ploi puternice și inundații în văile Tennessee și Ohio din estul Statelor Unite.

