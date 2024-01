FOTO - Incident bizar în Germania: un onanist a blocat circulația feroviară / Toate trenurile au rămas în gară

Potrivit poliției, cetățeanul afgan în vârstă de 30 de ani stătea întins pe șine în apropierea orașului Kassel și a început să se masturbeze. Ca urmare, 13 trenuri au fost întârziate din cauza incidentului.

Incidentul a avut loc pe 16 ianuarie, în jurul orei 20.00, în zona stației de tren Kassel-Jungfernkopf.

Trenul a oprit chiar în fața tânărului de 30 de ani. Pasagerii din tren au fost surprinși de frânare, dar nimeni nu a fost rănit. Bărbatul și-a continuat acțiunile fără grijă, sub privirile călătorilor.

Poliția federală l-a dus în arest pe bărbat pentru acțiuni suplimentare.

Inspectoratul Federal de Poliție Kassel a inițiat o urmărirea penală pentru suspiciunea de imixtiune periculoasă în traficul feroviar.

Masturbating migrant from Afghanistan halted train traffic in Germany's Kassel - Bild



According to police, the 30-year-old Afghan national lay down on the tracks near the city of Kassel and began satisfying himself. As a result, 13 trains were delayed due to the incident. pic.twitter.com/KFATtYFkjK