Foto| O casetă VHS cu 'Back from the Future' a fost vândută la licitație pentru suma record de 75.000 de dolari

O casetă video cu "Back to the Future", care i-a aparţinut lui Tom Wilson, actorul care îl interpreta pe Biff Tannen în trilogie, a fost vândută contra sumei de 75.000 de dolari la licitaţie, un record, potrivit CNN.

Caseta, însoţită de un mesaj al actorului, a fost vândută pe 9 iunie unui colecţionat newyorkez. "Aceasta este o casetă video cu Back to the Future pe care mi-a trimis-o studioul atunci. Considerând că suportul VHS va dăinui, am păstrat-o pentru mai târziu şi acum nu mai găsesc magnetoscop!", a glumit el, conform news.ro.

Actorul deţine de altfel o întreagă colecţie VHS cu cele trei filme cult ale lui Robert Zemeckis, pe care le-a încredinţat casei americane de licitaţii Heritage Auctions, aşa cum declară el: "Era la începutul unei epoci în care puteaI vedea un film de câte ori doreai", a spus el.

Casetele VHS, ca multe obiecte din anii 1980, redevin populare. Colecţionarii s-au luptat pentru celelalte loturi din această vânzare, casete cu "Jaws", "Goonies", "Ghostbusters" şi "Alien".

„Nu aveam idee ce avea să se întâmple - nimeni nu a făcut acest lucru [să organizeze o vânzare VHS] înainte şi este uimitor să vedem un astfel de succes”, a declarat Joe Maddalena, vicepreşedinte executiv al Heritage Auctions, pentru CNN.