FOTO-VIDEO Imagini savuroase: Carmen Iohannis dansează într-o 'horă' pe ritmuri africane / Iohannis a refuzat invitația la dans

Evenimentul a avut loc la Liceul Uthiru Girls High School.

„Sunt foarte bucuros să vizitez astăzi Liceul de Fete Uthiru și să inaugurăm donația prin programul nostru de Asistență Oficială pentru Dezvoltare . Vom continua să ne concentrăm pe implementarea proiectelor de bază, pentru educație incluzivă și calitativă”, a spus Iohannis.

Klaus Iohannis a donat computere la școala din Kenya. Următoarea țară pe listă, în vizitele oficiale din Africa, e Tanzania.

Very happy to visit today the Uthiru Girls High School in Kangemi ???????? and inaugurate the donation through our Official Development Assistance program????????. We will continue to focus on implementing grass-root projects, for inclusive and qualitative education. pic.twitter.com/lTESh8VSB4