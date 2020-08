FRF: 'Prelungiri şi lovituri de departajare la meciul Universitatea Craiova-CFR Cluj, dacă se încheie egal'

Prelungiri şi lovituri de departajare la meciul Universitatea Craiova-CFR Cluj, dacă se încheie egal, a fost scenariul votat în unanimitate în Comitetul Executiv al FRF, a anunţat, luni, preşedintele federaţiei, Răzvan Burleanu, potrivit news.ro.

Burleanu a subliniat că LPF nu a avut un scenariu stabilit pentru situaţia din această seară, subliniind că în Comitetul Executiv s-au luat î considerare cinci scenarii.

"Au fost mai multe scenarii, nu ne-am dorit să ajungem în această situaţie. Am făcut în repetate rânduri apel către LPF să se dezbată cum s-ar putea încheia campionatul. Am văzut că Liga nu a avut nicio decizie. Au fost cinci scenarii, am discutat cu reprezentanţii UEFA. Cel mai bun scenariu ar fi fost la UEFA să accepte ca meciul Astra-Caiova să se joace la 5-6 august. UEFA nu a fost de acord, aşa că a trebuit să discutăm alte scenarii. Iar campioana României va fi câştigătoarea din această seară, dacă e cazul în prelungiri sau la penaltiuri, acest scenariu fiind votat în unanimitate. Este varianta care produce cel mai mic nivel de nedreptate şi ne expune celui mai mic risc şi pune mai presus decât orice meritul sportiv. Prima variantă a fost omologarea rezultatelor şi trimiterea către Comisia de Disciplină. Al doilea, îngheţarea clasamentului. Al treilea a fost de puncte per meci, luând în calcul toate meciurile disputate. A patra varianttă a fost de luncte per meci doar cu meciurile disputate în play-off", a declarat Burleanu.

Comitetul Executiv al FRF a decis, luni, că în cazul în care după două reprize scorul meciului din această seară Universitatea Craiova – CFR Cluj, din ultima etapă a play-off-ului Ligii I, va fi egal, titlul se va decide după prelungiri sau, dacă va fi cazul, la loviturile de departajare.

Echipele Universitatea Craiova, ocupanta locului doi în clasament, şi CFR Cluj, liderul Ligii I, se întâlnesc, de la ora 20.30, în ultima etapă a play-off-ului primului eşalon.

CFR Cluj, de pe locul I, are 46 de puncte, din nouă meciuri, în timp ce Craiova, locul 2, a acumulat 44 de puncte, din opt meciuri.