FSB deschide un dosar penal împotriva lui Prigojin pentru apel la insurecție armată - 'Putin a fost informat'

Comitetul Național Antiterorism a subliniat că toate acuzațiile răspândite în numele fondatorului grupului nu au nicio bază reală.

"În acest sens, FSB a deschis un dosar penal privind faptul de a chema la o insurecție armată. Cerem încetarea imediată a acțiunilor ilegale", a precizat comitetul într-o declarație.

La începutul zilei de vineri, Ministerul rus al Apărării a declarat că toate informațiile publicate în numele lui Evgheni Prigojin despre "lovituri" împotriva taberelor grupului Wagner sunt neadevărate. Ministerul a descris acuzațiile ca fiind o provocare informativă.

Liderul grupării paramilitare Wagner a acuzat vineri armata rusă că a efectuat lovituri asupra taberele luptătorilor săi din spatele frontului ucrainean provocând "un număr foarte mare de victime". Detalii AICI!

De asemenea, acesta a precizat că trupele rusești au continuat să îndeplinească sarcini de luptă la linia de contact cu forțele armate ucrainene în zona „operațiunii speciale”.

Secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat că Vladimir Putin a fost informat cu privire la toate evoluțiile din jurul lui Prigojin și că se iau măsurile necesare.

Channels of the #Wagner PMC state that the #Russian army launched a missile attack on the location of the Wagner mercenaries. pic.twitter.com/GsAnfmuCJs