Fundaţia Superbet devine partener tradiţional al Fundaţiei Renaşterea în lupta împotriva cancerului la sân la Race For Cure

Fundaţia Superbet devine pentru al patrulea an consecutiv partener al Fundaţiei Renaşterea în lupta împotriva cancerului la sân la Race For Cure, care are ca obiectiv conştientizarea, prevenţia, depistarea precoce şi accesul la tratamente, modalităţi de îmbunătăţire a ratei de supravieţuire în cancerul de sân.

Acesta este mesajul cheie al Race for the Cure România 2023 susţinută de Fundaţia Superbet şi organizată sub patronajul Ambasadei Italiei la Bucureşti.

”Fundaţia Superbet, reprezentată de preşedinta Augusta Dragic, este şi anul acesta alături de Fundaţia Renaşterea în organizarea tradiţionalei curse caritabile Race for Cure Romania pe 11 iunie.

În vederea prezentării ediţiei din acest an, pe 30 mai a avut loc conferinţa de presă la care au luat cuvântul preşedinta Fundaţiei Renaşterea, Mihaela Geoană şi Ambasadorul acesteia, Andreea Esca, alături de vedete, jurnalişti şi medici precum Dr. Diana Loreta Păun, Consilier Prezidenţial, Dr. Dragoş Median, Medic oncolog, Spitalul Filantropia, Dana Deac, jurnalist şi Ambasador Asociaţia de Sprijin a Pacientului Oncologic şi învingătoare în lupta cu cancerul.

Cursa este un eveniment de conştientizare a riscurilor legate de cancerul de col uterin, de promovare a prevenţiei şi de strângere de fonduri pentru a ajuta femeile din Romania să aibă acces la investigaţii şi tratamente de prevenire şi combatere a cancerului de sân şi de col uterin”, potrivit unui comunicat al Fundaţiei Superbet transmis miercuri.

“Pentru al patrulea an consecutiv, susţinem una dintre cele mai vizibile campanii dedicate sănătăţii femeii. Prevenţia este mesajul cheie şi calea pentru a preveni mii de decese cauzate de cancer.

Avem acum la dispoziţie programe moderne de mamografie ce pot reduce mortalitatea prin cancer de sân cu peste 40%. Mă implic în fiecare an ca femeie şi ca medic, ca formaţie profesională, cu convingerea că an de an reuşim prin acest eveniment să salvăm vieţi ”, a declarat Augusta Dragic.

Conferinţa de presă a fost urmată de un Pink Nic, eveniment de awareness cu vedete, sportivi şi influenceri la care au participat Anamaria Brânză, Horia Brenciu, Andreea Cigolea, Mihai Covaliu, Amalia Enache, Diana Enciu, Larisa Iordache, Ana Iorga, Sabina Iosub, Maria Linda, Lora, Sonia Argint,Adelina Pestriţu, Lavinia Petrea, Andreea Raicu, Dana Rogoz, Alessandra Stoicescu, Madalina Tanasa, Iuliana Tudor şi alţii.

”Invitaţii au fost implicaţi în activităţi surpriză la corner-ul Fundaţiei Superbet - au putut realiza brăţări la atelierul Splend'or, au jucat şah cu piese butaforice, au contribuit la lucrarea artistului Paul Budan – HOPE - Cocorii pentru vindecare.

Inspirat din faptul că peste 1.000 de tinere femei şi-au pierdut anul trecut viaţa în România din cauza cancerului de sân triplu negativ, iar alte peste 2.400 au aflat că suferă de acest tip de cancer, artistul împreună cu invitaţii Fundaţiei, vor contribui la realizarea unei instalaţii artistice alcătuite din 1.000 de cocori origami, care simbolizează împlinirea unei dorinţe, speranţa şi vindecarea. Participanţii la atelier vor putea transmite o încurajare pentru 100 de paciente aflate în tratament în acest moment, realizând un cocor origami roz, personalizat cu mesajul fiecăreia”, transmit reprezentanţii Fundaţiei Superbet.

Race for the Cure este cea mai mare cursă internaţională destinată promovării sănătăţii şi luptei împotriva cancerului de sân, cel mai mare şi de succes eveniment de informare şi de strângere de fonduri pentru sănătatea femeii. Aflat la a noua ediţie in ţara noastră, Race for the Cure aliniază România la linia de start a Europei în cursa pentru prevenirea şi combaterea cancerului la femei.

Traseul cursei de alergare / plimbare de 5 k din Bucureşti este următorul: Start – esplanada Stadionului Naţional Arcul de Triumf - str. Alexandru Constantinescu, Arcul de Triumf, Şos. Kiseleff, până în Piaţa Victoriei, cu retur pe Şos. Kiseleff, până la Arcul de Triumf, continuând pe str. Alexandru Constantinescu, până la Poarta Roz. Traseul Pink Walk de 1 km este: Start – esplanada Stadionului Arcul de Triumf str. Alexandru Constantinescu, Arcul de Triumf şi retur pe acelaşi traseu, dar cu sensurile delimitate de garduri şi bandă de semnalizare, până la Poarta Roz.

Pentru angajaţii Grupului Superbet care se înscriu la “Race for Cure”, Fundaţia Superbet va dona taxele de înscriere, pentru a încuraja cât mai mulţi colegi să participe.

“În ultimii ani, Superbet a avut cea mai numeroasă echipă la “Race for Cure”.Şi anul acesta sperăm să fie la fel. În familia Superbet, toţi colegii sunt încurajaţi să facă mişcare, să aibă un mod de viaţă sănătos şi totodată să ajute de fiecare dată când au ocazia”, a mai declarat Dragic.

La ediţia din 2022 a cursei Race for the Cure România, s-au înscris 2.730 de participanţi şi tot atâtea teste medicale gratuite au fost oferite femeilor vulnerabile, la Centrul Medical de Excelenţă Renaşterea din Bucureşti şi prin intermediul Unităţii Medicale Mobile Renaşterea.

Pentru înscrierea unei echipe direct la sediul Fundaţiei, poate fi trimis un mesaj de solicitare pe adresa de email - raceforthecureromania@gmail.com / contact@fundatiarenasterea.ro.

Primele opt editii ale evenimentului s-au bucurat de participarea a peste 21.100 de persoane, din care peste 500 au fost învingătoare în lupta cu cancerul.