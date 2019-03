Gabriel Leș răspunde ferm atacurilor: 'Nu mă simt vinovat că nu am făcut armata. Nu am fost luat de pe stradă și adus în MApN'

Gabriel Leș a spus că a observat că este o dezbatere că el, ca ministru al Apărării, nu a parcurs stagiul militar obligatoriu, însă a subliniat că ministrul este numit politic și că nu se simte vinovat că nu a făcut armata, deoarece nu a fost „luat de pe stradă” și adus în MApN, ci are experiență.

„Văd că a fost o mare dezbatere pe această temă multă vreme. Vreau să vă spun că începusem a doua facultate când s-a ridicat obligativitatea, când s-a suspendat obligativitatea serviciului militar. N-as fi avut nicio problemă să o fac. (...) Mi-ar fi făcut plăcere să o fac, dar pe de altă parte așa este legea la acest moment. Ministrul este numit politic. Nu vreau să mă simt vinovat că nu am făcut armata și astăzi sunt în ministrul Apărării Naționale în condițiile în care am și experiență ca fost secretar, adică n-am fost luat de pe stradă și am fost adus în Ministerul Apărării ca secretar de stat. Am lucrat la proiectele despre care astăzi se discută (...) deci am lucrat la aceste programe și nu vreau să mă simt...”, a spus ministrul Apărării, Gabriel Leș, la Realitatea TV, conform Mediafax.

De asemenea, întrebat dacă i-ar face plăcere să meargă în armată, chiar și în condițiile din prezent, Gabriel Leș a răspuns: „Asta ar însemna armata profesionistă, nu aș putea să vă spun la momentul ăsta, dar armata obligatorie aș fi făcut-o cu plăcere”.

Ministrul Apărării, Gabriel Leş, a mai răspuns și în urmă cu câteva luni la întrebări privind stagiul militar obligatoriu. El a răspuns pe Facebook unei întrebări privind calităţile sale de a ocupa funcția de ministru al Apărării, precizând că nu a făcut armata pentru că era student, însă are abilităţile necesare mânuirii unei arme, dovadă fiind rezultatele obţinute la concursurile de tir.

Stagiul militar obligatoriu a fost eliminat în România în 2007.

Gabriel Leș a fost secretar de stat pentru armamente în MApN în perioada 2015-2016. De asemenea, el a mai condus Ministerul Apărării pentru câteva luni, în 2017. La finele anului 2018, Leș a fost numit ministru al Apărării.