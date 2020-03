Gabriel Oprea, laudă măsurile luate de Guvern: `Au fost luate măsuri bune. Cei care nu respectă legea sunt iresponsabili și vor răspunde`

Gabriel Oprea, fost vicepremier pe probleme de securitate națională, a spus la Realitatea PLUS, că autoritățile au luat măsuri foarte bune și necesare în acest„ razboi total atipic împotriva coronavirusului”, care trebuie respectate.

„Comitetul Național pentru Situații de Urgență, domnii Marcel Vela, președinte, dl Arafat, dl Despescu au luat masuri bune si foarte bune, absolut necesare in acest razboi total atipic, asimetric, această bătălie contra coronavirusului.

Dl Arafat s-a referit la faptul ca sunt masuri recomandate si obligatorii intre orele 22.00 si 6.00. Dl Arafat, care are o experiență foarte buna, a vrut sa spuna ca chiar trebuie sa luam extrema, sunt obligatorii pentru a avea un efect cat mai mare în această bătălie cu acest virus. Românii trebuie să înțeleagă să aibă încredere în autorități, în experiența autorităților, trebuie să dăm dovadă de răbdare, de colaborare ca sa putem avea efecte in aceasta batalie. Obiectivul strategic al autoritășilor, obiectivul nostru, al tuturor este să limităm pierderile în această bătălie total atipică.

Românii trebuie, am mai auzit voci, sunt normale, domne', vine Armata, ce facem?!, să aibă încredere in Armata Română. Armata înseamnă efectivele Ministerului de Interne, jandarmi,pompieri, Ministerul Apărării Naționale, oameni care au depus, fără să spun vorbe mari, au depus un jurământ să apere poporul român și să apere această țară. În momentul când Armata, Poliția apar pe străzi există siguranță. Obiectivul nostru strategic este să limităm pierderile de vieți.

În această luptă, alături de efectivele Armatei, Poliție, sunt doctorii, cadrele medicale, ei sunt capi de familie, au familii, în afară de misiunea lor de a apăra viața. Cred că marile lanțuri de magazine trebuie să facă în așa fel încât ei să poată să se aprovizioneze direct și unitățile medicale cu tot ce au nevoie pentru familiile lor, mă refer la bunurile de zi cu zi. Este foarte ca acești oameni sa poata să depună întreaga energie pentru scopul suprem: să limiteze aceste pierderi.

Mi-a plăcut, de exemplu, la această echipa, dl Vela, dl Arafat, cu care am lucrat, dl Despescu, un profesionist, mi-a plăcut că și-a încheiat aceste ordonante spunând un lucru extraordinar: cu Dumnezeu înainte! Da, avem nevoie sa fim credinciosi, avem nevoie să colaborăm să fim mai buni, să avem încredere și în Dumnezeu, fiindcă vom birui această bătălie dacă colaborăm și dacă aplicăm legea”, a declarat fostul vicepremier în emisiunea „Luptă pentru România”, la Realitatea PLUS.

Legat de cei care nu vor respecta restricțiile anunțate de autorități în această perioadă, Gabriel Oprea a avertizat că trebuie să se aștepte la cele mai dure măsuri.

„Experiența o spune, mai ales in zonele izolate, oamenii sunt oameni, cu bune si rele, oamenii au nevoie de siguranta și de securitate mai ales in zonele izolate. De aceea este normal in aceasta perioada de restrictii, legale, sa limitam deplasarile, dar mai ales noaptea, e o problema de securitate nationala. Sunt masuri normale, foarte bune, pentru că obiectivul strategic e sa limităm pierderea de vieți omenești.

Trebuie neapărat sa respectam legea, ordonantele militare. Obiectivul strategic al statului roman in momentul de fata e limitarea pierderilor de vieti omenesti. Să aratam ca statul român poate, prin Comitetul pentru Situații de Urgență, să mobilizeze toate resursele materiale si umane , toti profesionistii intr-un sistem integrat ca sa limiteze aceste pierderi, iar viata sa decurga, cu bune cu rele, cu aceste restrictii, sa decurga normal. Statul poate face acest lucru, a demonstrat-o pana acum. Normal, unii vor spune ca sunt masuri prea grele, prea usoare, nu, exista un echilibru, masurile se iau gradual. Avem Administratia rezervelor de stat, am fost si presedintele acestei institutii, de securitate națională, stiu ce poate face statul, dar in primul rand trebuie să colaboram cu autoritatile, sa avem incredere în ele, în Armată, in MAI, sa respectam legea. Doar așa putem merge mai departe. Să evitam haosul panica, anarhia, să fim echilibrați și sunt sigur că putem depăși această situație. Lucrurile in Româniea sunt bine gestionate de Comitetul Național pentru situatii de urgenta.

Necunoașterea legii nu este o scuză. Cine nu cunaoste legea, cine nu vrea sa o respecte trebuie sa se astepte la cele mai mari măsuri. Statul român pentru a proteja viata pe teritoriul românesc, pentru a -și impune legea, va lua masuri dure, pentru că cei iresponsabili care nu respecta si pot duce la haos, panica, mortalitate să știe că vor raspunde, și cei care nu respectă legea și siguranța cetățeanului. Eu cred ca Comitetul Național pentru Situații de Urgență, dl Vela, dl Arafat, dl Despescu si ceilalti au dat un mesaj clar, este gradual. Cei care nu respecta in acest moment situatia in care se afla România, și lumea, de fapt, este o pandemie, sunt iresponsabili si vor raspunde”, a spus Gabriel Oprea în emisiunea „Luptă pentru România”.

Legat de distribuirea de informații false în această perioadă, fostul vicepremmier pe probleme de securitate națională a declarat că „această situatie un moment zero, de solidaritate, de respectarea legii, de responsabilitate” și că „nu avem nevoie de oportunisti economici, nici de oportunisti politici, nu avem nevoie de dezinformare. În momentul de fata autritatile vor introduce un filtru, trebuie sa colaboram cu autoritatile, sa respectam toate aceste recomandari, mai ales cand, in linia nr 1, pe front, în față sunt militarii din MAI, jandarmii , pompieri, polițiști, cei din sectorul de securitate, care au depus un juramânt sa-si apere tara și medicii, care au depus jurământul lui Hipocrat ca să apere viața”.