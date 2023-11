Gabriela Firea: Bucureștenii și antreprenorii au ridicat ratingul Bucureștiului, în ciuda blocării tuturor investițiilor

”Bucureștenii și antreprenorii au ridicat ratingul Bucureștiului, în ciuda blocării tuturor investițiilor. Agenția de rating Fitch a stabilit ratingul Capitalei la BBB- stabil, așa cum a fost între 2016 și 2020 în mandatul meu de primar general. Nu este o reușită a primarului general care stă pe un morman de bani, în timp ce orașul se scufundă!”, anunță senatorul Gabriela Firea pe pgina sa de Facebook.

”-Ratingul pe termen lung acordat Bucureștiului de către agenția Fitch în urmă cu două săptămâni, BBB- stabil, nu este o reușită istorică. Capitala a mai fost stabilă financiar, cu excepția anilor pandemiei COVID-19 și a războiului din Ucraina când au fost probleme economice peste tot.

-Ratingul Capitalei a fost constant BBB- stabil, între 2016 și începutul anului 2020. După apariția noului coronavirus, când resursele naționale și ale Bucureștiului au avut de suferit, Fitch a stabilit ratingul la BBB- în scădere. Așa a rămas în ultimii trei ani, în ciuda unor bugete imense primite de la Guvern!

Susținătorii primarului general încearcă, din nou, să-i păcălească pe bucureșteni și transmit doar pe bucăți analiza agenției Fitch. De exemplu, nu prezintă ratingul pe termen lung, indicatorul cel mai important, ci se laudă cu faptul că „profilul individual de credit al Bucureștiului” a crescut. Ce trebuie să știe bucureștenii este că în ultimii trei ani, Primăria Capitalei a primit de două ori mai mulți bani de la bugetul național și a fost ridicat gradul de îndatorare.

Mai spun acești susținători ai lui Nicușor Dan că agenția Fitch a lăudat planul său ambițios de investiții și valoarea fondurilor nerambursabile atrase. Ce omit este că toate proiectele de investiții aflate acum în derulare sunt moștenite, găsite de Nicușor Dan în Primăria Capitalei, pregătite de echipa Firea. Apoi, în mandatul meu nu am avut la dispoziție fondurile din PNRR. Totuși, am atras fonduri nerambursabile de 1 miliard de euro, iar o bună parte din bani au ajuns fizic în visteria Capitalei după ce am predat mandatul de primar general.

Cetățenii nu mai pot fi mințiți și doar ei pot trage concluzia dacă în București curge „lapte și miere”, când pe străzi este mizerie, parcurile sunt în paragină, marile proiecte de investiții sunt blocate, iar dezvoltatorii sunt „oile negre”.”, a mai spus ea.