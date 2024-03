Gabriella Papadakis denunţă climatul toxic din patinajul artistic: Poate că am mai multe sechele decât am crezut, spune ea

Gabriella Papadakis, campioana olimpică la dans pe gheaţă de la Beijing (2022), alături de Guillaume Cizeron, a denunţat "climatul nepotrivit şi devenit normal" în patinajul artistic, relatează Le Figaro, potrivit news.ro.

Gabriella Papadakis a făcut un pas înapoi din cariera sa sportivă. Îndepărtată de competiţii de la câştigarea Campionatului Mondial din 2022, patinatoarea a vorbit pentru France Info Sport despre climatul "nesănătos" din patinajul artistic încă de când era încă un copil, în special în timpul deplasărilor.

"Sunt anumite lucruri despre care nu vreau să vorbesc, dar, de exemplu, tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani cu cazul Sarah Abitbol...", a spus ea. "Chiar dacă a fost minunat ulterior. M-a ajutat şi pe mine să ies din negare. Brusc, mi-am spus: "Oh, da, de fapt, a fost un climat. Era atât de normalizat încât nu mi-am dat seama. De fapt, încetul cu încetul, creşti, timpul trece şi auzi poveşti de genul acesta. Îţi dai seama că nu este atât de normal pe cât crezi. Şi poate că am mai multe sechele decât am crezut".

"Acestea nu sunt acte izolate sau persoane izolate", a adăugat ea.

"Este un climat. Când plecam în turneu, de exemplu, aveam între 16 şi 18 ani. Mergeam în turneu cu Gilles Beyer (n.r. - care a fost acuzat de viol de Sarah Abitbol)! Care era beat, care ne comenta toată ziua şi care intra în vestiare când ne schimbam. Am râs de asta pentru că nu ştiam ce să facem. Nu exista altă cale de ieşire. Toată lumea credea că e normal şi toată lumea se purta ca şi cum ar fi fost normal. Aşa că da, este un climat. Altă dată, de exemplu, şi nici măcar nu ştiu dacă aveam peste 18 ani, un comentator TV (mi-a spus) că i-ar plăcea să se culce cu mine, iar apoi a făcut alte comentarii despre corpul meu. Ceea ce mă doare cel mai tare nu sunt actele în sine, ci modul în care sunt normalizate."