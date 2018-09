Gărzile revoluționare iraniene au revendicat atacul cu rachete asupra disidenților kurzi din Irak

Gărzile revoluționare iraniene au atacat aruncând șapte rachete către o tabără a disidenților kurzi iranieni din Irak în care au fost ucise cel puțin 11 persoane, a transmis duminică unitatea militară de elită citată de către agențiile de știri iraniene, relatează Reuters, preluat de agerpres.

"Într-o operațiune de succes, unitatea aerospațială a Gărzii, alături de unitatea de luptă a armatei ... a vizat o întâlnire a unei grupării criminale și un centru de formare teroristă, lovite de șapte rachete de suprafață cu rază scurtă de acțiune", au anunțat într-o declarație transmisă de agenția semi-oficială de știri Fars.

Declarația a că atacul a fost determinat de decizia "liderilor grupării de a ignora avertismentele serioase venite din partea oficialilor guvernului regional kurd despre determinarea Iranului de a-și desființa bazele ... și despre necesitatea încetării acțiunilor teroriste și agresive împotriva Iranului".

#Iranian state TV releases video of #IRGC’s missile attack on a center in the #Iraqi Kurdistan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Kurdistan Region which was used for training anti-Iran #terrorists and hosted a meeting of their leaders pic.twitter.com/DzLf0j5e2q