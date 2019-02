Gelu Diaconu prezintă MAREA PĂCĂLEALĂ din bugetul 'PSDdragnea' pe 2019: E 100% MINCINOS

Bugetul pentru anul 2019 este o mare păcăleală, acuză un fost șef al Fiscului. Gelu Diaconu demontează promisiunile PSD - ALDE privind alocările mai mari din sectoare precum sănătate, economie sau turism.

"MAREA PACALEALA A BUGETULUI PSDragnea

Foarte pe scurt, despre o parte a minciunii (descrierea in extenso o gasiti mai jos):

1. In 2018 au cheltuit mult mai putin decat au zis (sanatatea - 65% din suma alocata in proiectul de buget, cultura - 66 %, economia 66%, tineret si sport 65%, energie 49%, turism 58%, mediu de afaceri 74%).

2. In 2019, vin si zic: va alocam mai mult!

3. Fara sa spuna ca alocarile sunt mai mari doar fata de executia mult mai mica, nu si fata de prevederile initiale. Realizati minciuna?

4. Si la fel va fi si in 2019. Vor taia cheltuielile, vor muta o parte din ele la pensii si salarii, pentru ca altfel e imposibil sa le iasa cifrele. Romania tot nu se va dezvolta. Bugetul este unul mincinos 100%

Si anul acesta ca si in anii trecuti PSDragnea pacaleste opinia publica prin folosirea aceluiasi mecanism de alocare discretionara a resurselor statului, sustras controlului parlamentar:

- la inceputul anului se prezinta parlamentului, ministrilor si opiniei publice un buget umflat pe baza de estimari optimiste “livrate” atat de Comisia Nationala de Prognoza (indicatorii macro) cat si de catre ANAF (venituri suplimentare)

- se aloca “suplimentar/din pix”, fata de anul anterior, sume importante la educatie, sanatate, cultura, infrastructura, agricultura, cercetare, sport, turism, etc. adica pentru domenii la care opinia publica este sensibila si unde s-au facut promisiuni electorale fara acoperire

- se tureaza masina de propaganda folosindu-se ziaristii platiti de PSD, postacii si aparatul de partid

- se dezbate destul de formal in parlament proiectul care este greu de modificat data fiind majoritatea parlamentara “mufata” la avantajele oferite de Dragnea&co

- odata aprobat, bugetul intra in executie cu mare intarziere (anul acesta s-a pierdut deja un trimestru luind in calcul timpul necesar deschiderii creditelor bugetare!!) datorita blocajului administrativ/”filtrului” instituit de ministerul finantelor

- pana la prima rectificare din perioada iulie-septembrie, sumele alocate institutiilor (mai ales pentru investitii) inregistreaza un nivel al executie foarte redus si prin urmare sunt redistribuite fie la salarii pentru acelasi ordonator sau altora, fie la bugetul de asigurari sociale

- in raport de veniturile colectate de ANAF se cauta cu disperare alte surse de venit (fonduri europene, noi taxe, lichiditatile companiilor de stat, etc.) pentru a face posibila, la cea de-a doua rectificare din luna noiembrie, incadrarea in tinta de deficit de max. 3%.

Astfel, prin cele doua rectificari promovate prin ordonante de urgenta, sumele alocate domeniilor de interes public mentionate mai sus devin mult mai mici! Ele vor fi taiate drastic la fiecare rectificare, transferate la pensii si salarii, la rezerva asigurata discretionar guvernului sau la MFP (pentru actiuni generale ).

Si acum, doar cu titlu de exemplu cateva date din tabel.

Dupa cum puteti observa, sanatatea a cheltuit doar 65% din suma alocata in proiectul de buget inaintat parlamentului, cultura (rusine, in anul Centenarului!!) 66 %, economia 66%, tineret si sport 65%, energie 49%, turism 58%, mediu de afaceri 74%, etc., etc.

Din suma alocata initial ordonatorilor de 183,5 miliarde lei, 21 de miliarde de lei au fost taierile de la rectificare transferate la asigurari sociale si alte destinatii, 4,8 miliarde de lei alocari suplimentare pentru MFP-ac tiuni generale si aproape 1 miliard de lei pentru institutii care nu avusesera (de regula) acoperite fondul de salarii.

Si in acest an, proiectul de buget “revolutionar” (dupa cum l-a calificat Orlando!), care va fi supus dezbaterii parlamentului nu va avea nici o legatura cu executia bugetara efectiva!

Si uite asa, an dupa an, consumul resurselor statului cu precadere pentru pensii si salarii, pentru sustinerea pletorii politice si supradimensionate din aparatul birocratic al statului este principala cauza a ramanerii in urma a Romaniei din punct de vedere al calitatii vietii si civilizatiei.

Va las pe dvs. sa trageti alte concluzii. Concluzia mea este doar una singura: acest guvern este cel mai nociv din istoria recenta a Romaniei!!!

P.S. Oricat m-am straduit sa fiu pe intelesul tuturor, nu cred ca d-na Dancila poate intelege asa ceva.

* Tabelul de mai jos cuprinde sumele din proiectul bugetului de stat al anului trecut precum si PLATILE EFECTIVE ale anului bugetar 2018 aferente fiecarei institutii (ordonatori de credite)", scrie Gelu Diaconu pe Facebook.