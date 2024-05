Geoană vrea la prezidențiale! Mesaj clar pentru Ciolacu: Nu sunt interesat de niciun portofel european!

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, afirmă că nu este interesat de niciun „portofel” la nivel european şi nici de vreo altă funcţie la nivel internaţional. „Sunt interesat să pot să dau înapoi ţării mele într-o formă sau alta ceea ce am de oferit”, afirmă Geoană, precizând că „nu trebuie să fii neapărat preşedintele României ca să poţi să contribui”, scrie News.ro.

Replica sa vine după ce preşedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a pronunţat „portofelu'”, în loc de „portofoliu”, referindu-se la funcţia de comisar european pentru apărare pe care ar putea-o negocia statul nostru la nivel european, liderul PSD răspunzând ironic când a fost întrebat dacă Mircea Geoană ar putea fi o opţiune luată în considerare pentru această poziţie.

„Nu sunt interesat de niciun portofel european. Sunt un pic ironic. Am spus-o şi cu alte ocazii: închei cinci ani de muncă în cadrul NATO, sunt interesat să pot să dau înapoi ţării mele experienţa şi entuziasmul meu. Nu sunt interesat de nicio poziţie la nivel european, nu sunt interesat de alte poziţii la nivel internaţional, sunt interesat să pot să dau înapoi într-o formă sau alta ţării mele ceea ce am de oferit şi ceea ce cred că România are nevoie”, a declarat Mircea Geoană joi după amiază, la Alba Iulia.

Întrebat care sunt formele de a „da înapoi” la care face referire, secretarul general adjunct al NATO a răspuns că sunt „o mie de forme”

„Poţi să dai înapoi şi prin implicarea în viaţa civică, predând la universitate, aducând o investiţie, animând viaţa politică din România. Nu politica este singurul lucru prin care poţi să ajuţi ţara ta să se transforme. (...) Dau înapoi ceea ce fiecare patriot român trebuie să dea ţării sale. Nu trebuie să fii neapărat preşedintele României ca să poţi să contribui. Dar, încă o dată, despre politica românească vom discuta mai direct după ce voi termina mandatul de la NATO”, a răspuns Geoană.

Acesta a reafirmat că se simte „încurajat” de mişcarea „România renaşte” şi de interesul pe care aceasta îl provoacă, spunând că acest lucru îl face să se gândească „tot mai serios la un rol în viaţa publică românească” după ce termină mandatul de la NATO.

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat miercuri, întrebat dacă România va cere, în negocieri, să aibă funcţia de comisar european pentru Apărare, că ţara noastră deja a început să negocieze. El a pronunţat „portofelu'”, în loc de „portofoliu”, referindu-se la această funcţie pe care ar putea-o negocia statul nostru la nivel european. De asemenea, chestionat dacă secretarul adjunct al NATO Mircea Geoană ar putea fi o opţiune luată în considerare pentru această poziţie, liderul PSD a răspuns: „Nu, nu mi-a trecut prin cap”. „Acum că m-aţi întrebat, chiar mă întrebam cum o să arate Mănăstirea Voroneţ cu Hristos a Înviat, fără sigla NATO, doar cu sigla Comisiei”, a completat şeful Guvernului.