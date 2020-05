Germanul Lorius Karius şi-a reziliat contractul cu Beşiktaş Istanbul, în urma unei dispute privind salariile neplătite

Loris Karius, portarul echipei de fotbal Beşiktaş Istanbul, a anunţat că a pus capăt contractului cu gruparea turcă unde evolua sub formă de împrumut de la Liverpool, în urma unei dispute privind salariile neplătite, scrie Reuters, potrivit AGERPRES.

Liverpool l-a împrumutat pe germanul Karius la Beşiktaş pe o perioadă de doi ani, începând din 2018, după ce pe Anfield Road a fost adus brazilianul Alisson.

Citește și: Decizie radicală! Un gigant dispare din România

Karius, care a fost criticat pentru două goluri încasate de ''cormorani'' în finala Ligii Campionilor pierdută în faţa lui Real Madrid în 2018, a reclamat la UEFA conducerea clubului Beşiktaş, în 2019, acuzând-o că nu i-a plătit mai multe luni.

"Astăzi mi-am reziliat contractul cu Beşiktaş. Îmi pare rău că se încheie aşa, dar eu am încercat să fac totul pentru a rezolva situaţia fără a crea alte probleme. Am fost foarte răbdător luni întregi şi am discutat de multe ori cu conducerea clubului. Din păcate, situaţia nu s-a rezolvat, ba mai mult, mi s-a redus şi din salariu'', a declarat Karius.

Portarul, în vârstă de 26 de ani, va reveni acum la Liverpool.

Citește și: Marcel Vela, despre declarația pe propria răspundere: Mai sunt două săptămâni până la această decizie .

În luna martie, Loris Karius estima că prietena lui "ar fi mai în siguranţă în Turcia decât în Germania" în condiţiile pandemiei de coronanavirus, el cerându-i acesteia să i se alăture în Turcia. "Mă simt în siguranţă în Turcia, vreau s-o aduc aici pe Sophia, cred că ar fi mai în siguranţă aici decât în Germania", spunea Karius.

Super Lig a fost printre ultimele campionate care au fost suspendate din cauza pandemiei de coronavirus.